6.8 büyüklüğündeki felaket kameralara yansıdı! Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun soğukkanlı tavrı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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6.8 büyüklüğündeki felaket kameralara yansıdı! Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun soğukkanlı tavrı herkesi şaşırttı

22.03.2023 11:27

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Hindu Kush bölgesinde meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntüler paylaşıldı. Depreme canlı yayında yakalanan spikerin panik yapamadan işine devam etmesi ise dikkat çekti.

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Hindu Kush bölgesinde meydana gelen ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde100'den fazla kişi de yaralandı.

SPİKER YERİNDEN BİLE KALKMADI

6.8 büyüklüğünde deprem anına ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde haber bülteni sunan spikerin depreme yakalanma anı ve o anda yaptıkları kameraya yansıdı. Sarsıntı bitene kadar işine devam eden spiker görenleri şaşkına çevirdi.

DEPREM SIRASINDA YAŞANAN İZDİHAMDAN YARALANDILAR

Deprem, başkent Kabil'in yanı sıra Hindistan, Tacikistan'da da hissedildi. Yetkililer, yaralıların çoğunun deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

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Afganistan, Pakistan, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 6.8 büyüklüğündeki felaket kameralara yansıdı! Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun soğukkanlı tavrı herkesi şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6.8 büyüklüğündeki felaket kameralara yansıdı! Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun soğukkanlı tavrı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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