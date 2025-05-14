Alevler içinde kalan sıcak hava balonundan düşen adam feci şekilde can verdi

Meksika'da düzenlenen bir festival sırasında korkunç bir kaza yaşandı. Alevler içinde kalan bir sıcak hava balonundan sarkan bir adam, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Pazar günü Meksika'nın Zacatecas şehrinde düzenlenen İlk Balon Festivali'nde, henüz balon havalanmadan alt kısmında yangın çıktı. Yangın sırasında balonun sepetinde üç kişi bulunuyordu.

40 yaşındaki Luicio adlı adam, diğer iki yolcunun kaçmasına yardım etti. Ancak kendisi kurtulmayı başaramadı ve balon iplerine dolanarak havaya yükseldi. Tüm çabalarına rağmen balon yükseldikçe, adamın düştüğü an kameralara yansıdı.

Olayı gören yüzlerce festival ziyaretçisi şok içinde kalırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Zacatecas Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaşanan talihsiz olay sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yetkililer hemen olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı."

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda Luicio için "kahraman" ifadeleri kullanıldı:

"Bu adam gerçek bir kahraman. Kendi hayatını riske atarak diğerlerini kurtardı."

"Yürek parçalayıcı bir son. Hayatının son anında bile başkalarını düşünmesi ne büyük yüreklilik."

"Kendi canını hiçe sayarak iki kişiyi kurtaran bu cesur adamı unutmayacağız."

Uzmanlar, sıcak hava balonlarının aslında diğer hava araçlarına göre daha güvenli olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, ölüm oranı uçuş başına %0.01'den az. 100.000 uçuşta ortalama 1-2 kaza gerçekleşiyor.

Ancak yetkililer, bu tür festivallerde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Özellikle baloncuların deneyimli olması ve düzenli bakım kontrolleri yapılması gerektiği vurgulandı.