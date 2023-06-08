Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, Alman basınında: Hiç kimse onun kadar çok sır bilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'ye Dışişleri Bakanı olarak atadığı eski MİT Başkanı Hakan Fidan, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

YENİ BAKAN FİDAN ALMAN BASININDA

Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden Alman basını, Bakan Fidan'ın yeni Türkiye dış politikasını mercek altına alırken RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) medya kuruluşundan çarpıcı bir analiz geldi.

"HİÇ KİMSE FİDAN KADAR ÇOK SIR BİLMİYOR"

"Her şeyi bilen adam: Hakan Fidan Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı" başlığını atan RND "MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor" dedi.

MİT'İN BAŞARILI OPERASYONLARINA VURGU YAPTILAR

"Türkiye'de herkes Fidan'ın adını biliyor ama kamuoyu onun hakkında çok az şey biliyor" diyen Alman haber sitesi, Fidan yönetimindeki MİT'in yurtdışında imza attığı başarılı operasyonlara dikkat çekti.

"DIŞ POLİTİKA FİDAN İÇİN YENİ BİR ALAN DEĞİL"

MİT'in yurtdışından yüzden fazla FETÖ firarisini Türkiye'ye getirdiğini yazan RND, Fidan için dış politikanın yeni bir alan olmadığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu; "Dış politika, Fidan için yeni bir alan değil. Tam tersine birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı, Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü."

"GİZLİ SERVİSİN BAŞI OLMASINA RAĞMEN..."

Fidan'ın uluslararası bağlantılarının iyi olduğuna dikkat çeken RBD "Fidan Washington ve Moskova gibi birçok önemli gezide Erdoğan ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eşlik etti. Gizli servisin başı olmasına rağmen, Fidan yalnızca diplomatik beceriler sergilemedi' dedi. Fidan'ın aynı zamanda bir stratejik düşünür olduğuna vurgu yapan RND, 'Yeni pozisyonunda her iki niteliğe de ihtiyacı olacak" dedi.