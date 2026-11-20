Almanya'da gençler, 25'ten fazla Avrupa ülkesindeki eylemlerle eş zamanlı olarak 20 Kasım'da dersleri boykot ederek sokaklara çıkıyor.Z Kuşağı Hareketi, Federal Öğrenci Konferansı (BSK), çevre hareketi Fridays for Future, Uluslararası Gençlik Grevi Koalisyonu (International Youth Strike) ile Eğitim ve Bilim Sendikası'nın (GEW) çağrısıyla yaklaşık 43 kentte öğrenciler ve gençler protesto gösterileri düzenleyecek.Siyasetin kalbinin attığı başkent Berlin'de, Başbakanlık ve Federal Meclis yakınlarında, üç ayrı protesto gösterisi ile gençler Başbakan Friedrich Merz'e ve milletvekillerine seslerini duyurmaya çalışacak.Eğitim ve çocuklar ile gençlere verilen mali desteklerdeki kesintilere, hayat pahalılığına, tutarsız iklim politikalarına tepkili olan gençler, taleplerini siyasetin gündemine taşımayı hedefliyor.Almanya'da, Fransa'daki protestolardan esinlenilerek 31 Ekim'de düzenlenen gösteriler esnasında bazı kentlerde şiddet olayları yaşanmıştı.20 Kasım gösterilerinin genel olarak barışçıl geçmesi beklenirken, bazı küçük radikal grupların taşkınlık çıkarabileceği endişesi nedeniyle ülke genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.Okul yönetimlerine çağrı: Suç duyurusunda bulunmayınOkulları boykot ederek meydanlarda buluşacak öğrenciler, hayatlarını ve geleceklerini doğrudan etkileyen kararlarda söz hakkı talep ediyor.Eğitim ve Bilim Sendikası'nın (GEW) Berlin eyaleti örgütü, protesto gösterileri öncesinde öğretmenlere eylemlere katılma, okul boykotuna katılmak isteyen öğrencilere de destek verme çağrısı yaptı.GEW Berlin Eş Başkanları Felicia Kompio ve Gökhan Akgün, "Eğitim, toplumsal katılımın, sosyal adaletin ve canlı bir demokrasinin ön koşuludur" sözleriyle, tüm öğrencilerin okul boykotuna katılmasına imkan verilmesini talep etti.Okul yöneticileri ile öğretmenlerin, "sağduyulu, diyaloğa açık ve gerilimi azaltıcı bir yaklaşım sergilemeleri" gerektiği aktarılırken, boykota katılacak öğrencilere disiplin tedbirleri uygulamama ve haklarında suç duyurusunda bulunmama çağrısı yapıldı.

Gençlerin talepleri neler?Federal Öğrenci Konferansı, Berlin'de Brandenburg Kapısı'ndaki eylemini, Fridays for Future Berlin, Federal Ebeveyn Konseyi ve GEW'nin desteğiyle düzenliyor.Derslerini boykot ederek, "Eğitim bir ayrıcalık değil, bir haktır" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılacak öğrenciler, taleplerini şöyle sıralıyor: Öğrenciler ayrıca aşırı sağın güçlendiğini ve siyasete küskünlüğün giderek arttığını vurgulayarak bu konuda önlem alınmasını istiyor. Öğrenciler, küçük yaşta demokrasiye ve demokeratik kurumlara ilişkin farkındalığın kazandırılması için iyi bir siyasi eğitime ve net tavır sergileyen öğretmenlere ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Federal Öğrenci Konferansı'nın, "belirsiz organizasyon yapısı" gerekçesiyle mesade koyduğu Z Kuşağı Hareketi ise başkent Berlin'de ayrı bir gösteri düzenleyecek.Bu protesto gösterisinin gündemini de, eğitime, okullara ve sağlığa bütçe ayrılması talebi oluşturuyor.Z Kuşağı Hareketi'nin talepleri arasında karşılanabilir konut imkanı sağlanması ve tasarruf tedbirlerinin faturasının genç nesillere kesilmemesi de var.Z Kuşağı'nın yayımladığı talepler listesinde "Kesintilerin yükü bizim omuzlarımıza biniyor, oysa büyük şirketler kar etmeye devam ediyor ve silahlanmaya milyarlar akıyor" deniliyor, gençlerin geleceğini doğrudan etkileyen kararların onlara sorulmadan alınmaması gerektiği belirtiliyor.Almanya'da zorunlu askerliğe kapı aralayan düzenlemelere itiraz eden gençler ayrıca "İklim krizi en çok bizim neslimizi etkiliyor. Ancak iklim koruma önlemleri sürekli erteleniyor" diyerek, tutarlı iklim politikaları talep ediyor.Avrupa genelinde protesto gösterisi çağrısı yapan Uluslararası Gençlik Grevi Koalisyonu (International Youth Strike) da Berlin'de 20 Kasım'da "Onların Savaşları İçin Değil, Geleceğimiz İçin Mücadele Edelim" sloganıyla ayrı bir eylem düzenliyor.Gösteriler, 25 Avrupa ülkesinde 50'yi aşkın gençlik örgütüyle eş zamanlı yapılacak.Gençlik koalisyonu basın açıklamasında, 20 Kasım gösterilerinin "Daha geniş kapsamlı uluslararası bir seferberlik sürecinin başlangıcı" olacağı belirtilirken, silahlanma yerine, eğitim ve sosyal refaha yatırım yapılması, her türlü zorunlu askerlik uygulamasının da kaldırılması talepleri sıralanıyor."Filistin ve dünyanın dört bir yanında ezilen halkların mücadeleleri ile dayanışma içinde olunduğu" belirtiliyor, "otoriterliğe, baskıya ve aşırı sağ ile mücadeleye" vurgu yapılıyor.

Uzmanlardan siyasete: Gençlere kulak verinUzmanlar, arka arkaya yaptıkları açıklamalarla siyasetçilere "gençlerin haklı tepki ve taleplerine kulak verme" çağrısı yapıyor.Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, "Toplum olarak onların geleceğini tehlikeye atıyoruz" dedi, gençlerin tepkilerinin büyük bir bölümünde haklılık payı olduğunu söyledi.Marcel Fratzscher, "Genç kuşak en büyük yükü taşımak zorunda ve neredeyse hiç söz hakkına sahip değil" diye konuştu, bunun "büyük bir dengesizliğe" yol açtığını belirtti. Fratzscher, Z kuşağının sesini çok daha fazla yükseltmesini dilediğini, siyasetetçilerin de bu sese kulak vermek zorunda olduğunu kaydetti.Gençlik sosyolojisi, eğitim bilimleri ve halk sağlığı alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü Alman akademisyen Prof. Klaus Hurrelmann da MDR Aktuell'e verdiği röportajda, "gençlerin büyük memnuniyetsizliğinin öfkeye dönüşebileceği eşiğe geldiği" uyarısında bulundu.Prof. Klaus Hurrelmann, gençlerin gerçek anlamda siyasi katılım imkanından yoksun olduğuna işaret etti ve gösterileri, bazı şiddet olayları nedeniyle yasaklamanın çok büyük bir hata olacağını söyledi. Hurrelmann, "Çünkü bu genç kuşak, yaşlı kuşağın siyasetteki üstün gücü karşısında yapabileceği tek şeyi yapıyor: sokaklarda sesini duyuruyor" dedi.Sosyolog Sebastian Koos da, günümüzde yaşanan pek çok kriz nedeniyle gençlerin geleceğe dair olumlu bir vizyondan yoksun olduklarını belirtti. Gençler için "Bu nedenle ebeveynleri gibi yaşayabileceklerine inanmıyorlar" diyen Koos, sorunlara siyasi çözümler bulunması gerektiğini, aksi takdirde gençlerdeki bu memnuniyetsizliğin kendiliğinden yok olmayacağını aktardı.Yeşiller ve Sol Parti'den dayanışma mesajıMuhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, gençlerin protesto gösterilerini destekliyor. Her iki parti eylemlere katılacaklarını duyurdu.Yeşiller Partisi'nden Felix Banaszak, gençlerin taleplerinin meşru olduğunu, herkesin onlarla dayanışma göstermesi gerektiğini söyleyerek "Bu eylemlere katılın, biz de katılacağız" çağrısı yaptı.Sol Partili Heidi Reichinnek de gençlerin artık yaşam masraflarını karşılayamadıkları için sokaklara çıktıklarına belirterek "Biz onların yanında duracağız" dedi.

Başbakan Friedrich Merz'e baskı artıyorAşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) anketlerde Almanya'nın en güçlü partisi haline gelmesi ve son aylarda yapılan eyalet seçimlerinden birinci parti çıkması, Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi lideri Friedrich Merz'in iktidarını zayıflattı. Gençlerin kitlesel protesto gösterileri sonrası hem Merz hem de koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yeni sınamalarla karşı karşıya.Kamuuoyu araştırmaları, her iki partinin oy oranlarının bugüne kadar hiç olmadığı kadar gerilediğini gösteriyor.YouGov'un 17 Kasım tarihli son araştırmasına göre oy oranını yüzde 29'a çıkaran AfD açık farkla ilk sırada. Merz'in lideri olduğu CDU'nun oyları yüzde 19'a, SPD'nin oyları ise yüzde 15'e gerilemiş durumda. Merz, 31 Ekim'deki Z Kuşağı protesto gösterileri sonrası hem gençlerin eylemleriyle gündeme getirdikleri talepleri anlayışla karşıladığını ve meşru kaygılarını ciddiye aldığını söylemiş hem de bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarını kınamıştı.Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius da, Merz hükümetinin reform politikasının amacının genç nesle yeni fırsatlar sunmak olduğunu söyledi. Kornelius, bu hedefe kamu maliyesini istikrara kavuşturarak ve emeklilik sistemini reformu ederek başaracaklarını savundu.Ancak gençlerin yaklaşık 20 gün sonra daha kapsamlı eylemlerle yeniden meydanlara çıkıyor olmaları ve aşırı sağcı AfD dışındaki muhalefet partilerinin bu gösterilere destek vermesi, Başbakan Merz üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.Z Kuşağı'nın 31 Ekim'de Berlin, Frankfurt, Hamburg, Münih, Köln ve Leipzig dahil 30'dan fazla kentte düzenlediği ilk eylemlere yaklaşık 100 bin genç katılmıştı.Berlin, Frankfurt, Hamburg gibi bazı kentlerde, organizatörler tarafından düzenlenen gösteriler tamamlandıktan sonra sınırlı kapsamda şiddet olayları yaşanmıştı.Bazı mağazaların yağmalanması ve polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması sonrası bazı eyaletlerin içişleri bakanları gençlerin eylemlerinin yasaklanabileceğini söylemişlerdi.