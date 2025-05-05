Almanya'da Yeni Hükümet Kuruldu - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Yeni Hükümet Kuruldu

Almanya'da koalisyon görüşmeleri sonuçlandı, CDU/CSU ve SPD yeni bakanları açıkladı.

05.05.2025 18:38
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya'da 23 Şubat seçimlerinin ardından hükümeti kurmak için yürütülen koalisyon görüşmeleri sonuçlandı. Merkez sağda yer alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile merkez solun temsilcisi kabul edilen Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerini belirledi.

Yeni hükumetin Başbakanı CDU lideri Friedrich Merz  6 Mayısta görevi devralacak. Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Başbakan ve Bakanlar şu şekilde:

Friedrich Merz, Başbakan olurken; Johann Wadephul Federal Dışişleri Bakanı, Katherina Reiche Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı, Karin Prien Federal Bilim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı, Karsten Wildberger Federal Dijitalleştirme ve Devleti Modernleştirme Bakanı, Nina Warken Federal Sağlık Bakanı, Patrik Schnieder Federal Ulaştırma Bakanı ve CDU/CSU Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei de Başbakanlık Dairesi Başkanı olarak federal bakan statüsünde görev alacak. Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakan olarak da SPD'li Lars Klingbeil görev yapacak.

Hiristiyan Birlik Partisi (CSU)'lu  Bakanlar arasında ise; Alexander Dobrindt Federal İçişleri Bakanı, Dorothee Baer Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bilimi Bakanı, Alois Rainer Federal Besi ve Tarım Bakanı olarak görevlerine başlayacak.

Öte yandan, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD)'li Bakanlar arasında da Lars Klingbeil Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı, Boris Pistorius Federal Savunma Bakanı, Stefanie Hubig Federal Adalet Bakanı,  Baerbel Bas Federal Çalışma Bakanı, Verena Hubertz Federal İmar Bakanı,  Reem Alabali-Radovan Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı, Carsten Schneider Federal Çevre Bakanı olarak yer alacak.

SPD ayrıca Elisabeth Kaiser'i Doğudan Sorumlu Devlet Bakanı ve Natalie Pawlik'i de Fedaral Hükumetin Göç Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Yeni Hükümet Kuruldu - Son Dakika

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