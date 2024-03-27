Önce Belçika'da başlayan en son Türkiye'nin Almanya'daki Hannover Başkonsolosluğu'na yönelik saldırılarla devam eden PKK destekçilerinin eylemleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, örgütün köşeye sıkıştığını belirterek ülkelerin söz konusu terör eylemlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında 26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu giriş kapısına düzenlenen saldırı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır.
Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir.
İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."
Son Dakika › Dünya › Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki - Son Dakika
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