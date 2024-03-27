Almanya\'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri\'nden tepki

Kate Middleton, Kanser Teşhisi Sonrası Ailesinden Destek Alıyor

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, Kate Middleton'ın kanser teşhisi sonrası annesi, kardeşi ve kız kardeşinin ona büyük destek olduğunu söyledi. Middleton'ın abisi James, ablasına destek olmak için çocukluk fotoğrafını paylaştı. Middleton'ın ebeveynleri ise kanserin erken evrede tespit edilmesinden dolayı rahatladıklarını belirtti. Middleton, dünyanın en iyi doktorları tarafından bakılacak olmasının da aile için umut kaynağı olduğunu ifade etti.