Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki - Son Dakika
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Dünya

Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki

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Terör örgütü PKK destekçilerinin Avrupa'daki Türklere yönelik saldırılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında Avrupa'daki Türkleri huzursuz etmeye dönük eylemlerin arttığı belirtilerek, ülkelerden terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesinin ve saldırganların bir an önce adalet önüne çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

27.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:54
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Önce Belçika'da başlayan en son Türkiye'nin Almanya'daki Hannover Başkonsolosluğu'na yönelik saldırılarla devam eden PKK destekçilerinin eylemleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, örgütün köşeye sıkıştığını belirterek ülkelerin söz konusu terör eylemlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

"ÜLKELERDEN BEKLENTİMİZ ÖRGÜT DESTEKÇİLERİNE İZİN VERMEMELERİ"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında 26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu giriş kapısına düzenlenen saldırı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır.

Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir.

İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."

Almanya\'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri\'nden tepki

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Son Dakika Dünya Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse: Hem eylemlerinin izin verilmemesine hem saldırganların adalet önüne çıkarılmasına istiyorsunuz ülkemde de eylem yapıyorlar doğru dürüst müdahale etmiyorsunuz yakalayıpta ne yapıyorsunuz adalete çıkarıyorsunuz ya adli kontrolle serbest bırakıyorsunuz ya ceza verip sonra serbest bırakıyorsunuz sonra yine yapıyor ya pişmanlık yasasından yararlandırıyorsunuz nasıl olacak bu iş 9 4 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Durup dururken bu olaylar ki özerine gidilip proveke edenlerin yakalanması ve arkasındaki alçaklara bakılmalı 2 2 Yanıtla
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