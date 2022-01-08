Üye Girişi
Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor - Son Dakika

Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor

08.01.2022 12:12

Bir haftadır sokakların karıştığı Kazakistan'da sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı Tokayev'in güvenlik güçlerine uyarı yapmadan vur emri vermesi bile protestocuları durdurmaya yetmedi. Bölgeden gelen videolarda, özellikle olayların alevlendiği Almatı'da sokaklarda çatışmaların yaşandığı görülüyor.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in vur emri verdiği Kazakistan'da tansiyon düşmüyor

HÜKÜMET İSTİFA ETSE DE OLAYLAR DURULMADI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in vur emri verdiği Kazakistan'da tansiyon düşmüyor

UYARI YAPMADAN VURMA EMRİ VERİLDİ

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca güvenlik güçlerine, sokaktaki vatandaşları uyarı yapmadan vurma emri verdiğini açıkladı.

Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in vur emri verdiği Kazakistan'da tansiyon düşmüyor

SOKAKLARDAN ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Almatı şehrinde silah seslerinin yoğun olarak duyulduğu ve çatışmaların yaşandığı öğreniliyor.

5 BİNE YAKIN İNSAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi. Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266'ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı'daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Silah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in 'vur' emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor - Son Dakika Dünya


Löw'den, Fenerbahçe'yi itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim! Löw'den, Fenerbahçe'yi itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!         
12:12
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı         
12:04
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20

Son Dakika Haberleri
12:10 Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 12:17:27. #1.12#
SON DAKİKA: Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement