Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı\'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve ABD'nin operasyona destek verdiğini açıklaması sonrası İran misilleme yaptı. İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı, patlamalar yaşandı, vatandaşlar sığınaklara yöneldi.
Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin 250 lira seviyelerinde işlem görürken, gün içinde yükselişini hızlandırdı.
İstanbul Kapalıçarşı'nın kapanışına doğru 8 bin 44 liraya çıkan gram altın, son işlemlerde 8 bin 250 liraya kadar ulaştı. Ons altın ise 5 bin 280 doları gördü.
Dolar 44 lira, euro 52 lira, sterlin ise 59 lira seviyelerinde işlem görüyor.
