Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı\'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
28.02.2026 18:58  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı\'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Haber Videosu

İsrail-İran gerilimi sonrası yatırımcılar altına yöneldi; gram altın Kapalıçarşı'da 8 bin 250 liraya yükselirken ons altın 5 bin 280 doları gördü, döviz kurları da yukarı yönlü hareket etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve ABD'nin operasyona destek verdiğini açıklaması sonrası İran misilleme yaptı. İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı, patlamalar yaşandı, vatandaşlar sığınaklara yöneldi.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin 250 lira seviyelerinde işlem görürken, gün içinde yükselişini hızlandırdı.

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

İstanbul Kapalıçarşı'nın kapanışına doğru 8 bin 44 liraya çıkan gram altın, son işlemlerde 8 bin 250 liraya kadar ulaştı. Ons altın ise 5 bin 280 doları gördü.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 453 lira (Kapalıçarşı'da 8 bin 250 lira)
  • Çeyrek altın: 12 bin 638 lira
  • Cumhuriyet altını: 51 bin 494 lira
  • Tam altın: 50 bin 555 lira
  • Yarım altın: 25 bin 277 lira

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dolar 44 lira, euro 52 lira, sterlin ise 59 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı, Ons Altın, Politika, Ekonomi, Finans, İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte “Kabe’de Hacılar“ ilahisini söyledi Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
Sular altında kalmıştı İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu’nun son hali Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:34
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 19:54:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.