ABD, Ege'de taraf mı tutuyor? Yapılan açıklama Miçotakis'in canını sıkacak - Son Dakika
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ABD, Ege'de taraf mı tutuyor? Yapılan açıklama Miçotakis'in canını sıkacak

04.11.2022 17:14

Ankara-Atina hattındaki kriz son dönemde ABD'nin Yunanistan'ı askeri bir üsse çevirmesi sebebiyle günden düne tırmanırken, Büyükelçi Jeffrey Flake konuk olduğu canlı yayında ABD'nin Ege'de taraf tuttuğuna ilişkin yorumlara sert tepki gösterdi. Flake, "Bir NATO ortağının diğerine tercih edildiği görüşü absürt" dedi.

ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake, katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Habertürk'ten Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan Flake, ABD'nin Türkiye ile ilişkileri son dönemde bir hayli sıkıntılı olan Yunanistan'a destek verdikleri yönündeki yorumlara tepki gösterdi.

"EGE'DE TARAF OLDUĞUMUZ İDDİASI GERÇEK DEĞİL"

Yunanistan'ı adeta bir askeri üs haline getiren ABD'nin Ege'deki gerilimde taraf olduğuna ilişkin değerlendirmelere Flake, "Bir NATO ortağının diğerine tercih edildiği görüşü absürt" sözleriyle yanıt verdi.

"TİCARETTE 100 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Türkiye-ABD enerji iş birliklerine yönelik "Enerjiyi çeşitlendirmek önemli" açıklamasında bulunan Flake, ikili ticaret ilişkilerine yönelik "Geçen yıl ticaretimiz yüzde 30 civarında arttı ve 33.5 milyar dolara ulaştı. Bu dikkate değer bir artış. Ticarette 100 milyar dolara ulaşmak iddialı bir hedef ve biz hızla bu rakama doğru tırmanıyoruz" dedi.

Büyükelçi Jeffrey Flake: ABD'nin Ege'deki gerilimde Yunanistan'ın tarafında olduğu görüşü absürt

"TÜRKİYE'NİN F-16 ALIMINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

F-16 tartışmalarına yönelik ne zaman adım atılacağı konusunda ise Flake "Türkiye'nin daha fazla F-16 alımı ve olanların modernizasyonunu memnuniyetle karşılıyoruz. Kongre'deki arkadaşlarıma sıkı çalışma içerisindeyim" diye konuştu. Flake konuya ilişkin Biden'ın halihazırda desteğinin olduğunu da belirtti.

"YPG'YE DESTEĞİNİZ NE ZAMAN SON BULACAK?" SORUSUNA YANIT

ABD konusundaki en tartışmalı konulardan birisi olan YPG konusunda "Bu destek ne zaman son bulacak" sorusuna ise Flake "Hedefimiz DEAŞ'ı yenmek. ABD PKK'yı terör listesine almıştır. Başlıca Türkiye'nin endişelerini de anlıyoruz. Ne yapabileceğimize bakıyoruz" dedi.

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Yunanistan, Türkiye, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Ege'de taraf mı tutuyor? Yapılan açıklama Miçotakis'in canını sıkacak - Son Dakika


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