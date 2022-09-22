Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu

22.09.2022 10:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden Yunan sahil güvenliği tarafından Ege'de botları batırılan ve boğularak ölen çocukların fotoğrafını göstererek Yunanistan'ın insanlık suçu işlediğini belirtmesi Atina'yı rahatsız etti. Mazlumlara yönelik zulümlerin uygulayıcısı olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtımı cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağım konuşmada vereceğim" sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma Atina yönetimini derinden sarstı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" demişti.

BM KÜRSÜSÜNDEN FOTOĞRAF GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu

"GERİSİNİ CUMA GÜNÜ BM'DE SÖYLEYECEĞİM"

Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da tepkilere yol açarken Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi. Yunan Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarına yanıtını cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada vereceğini söyledi. BM toplantısı için gittiği New York'ta dün yabancı konuklarla bir araya gelen Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Bu arada Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına karşı girişimleriyle dikkat çeken ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas da Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini "ikiyüzlü ve temelsiz açıklamalar" diye niteleyen Pappas, "Tüm dünyaya ulusların egemenliğine saygı duyma çağrısı yapıyor ama kendisi Yunanistan'ın egemenliğini sürekli ihlal ediyor" dedi. ABD'li Kongre üyesi, Türkiye'ye F-16 satılmaması ve Erdoğan'ın yaptıklarından sorumlu tutulması için çabalarını sürdüreceğini de ifade etti.

YORUMLAR (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir' Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu - Son Dakika
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