Anneler, çevreci fanatiklerle çatıştı - Son Dakika
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Anneler, çevreci fanatiklerle çatıştı

21.07.2023 23:52

Batı Londra'da, anneler Just Stop Oil protestocularıyla çatıştı. Bir anne, arabasında bir bebek olduğunu ve hastaneye gitmek zorunda olduklarını söyleyerek göstericiyi azarladı. Ancak protestocular yolun kapanmasına devam etti. Diğer bir anne ise arabasıyla protestoculara karşı çıkarak, insanların bu yollara para ödediğini ve kendilerinin Tanrı olmadığını belirtti.

Hükümetlerin petrol politikalarına karşı çıkan iklim aktivistleri bir süredir otoyolları ve sokakları kapatarak araçların geçişlerine izin vermediği protestolarla gündeme geliyor.

BEBEĞİNİ HASTANEYE GÖTÜREN ANNEYE BİLE İZİN VERMEDİLER

İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, yine yolu kapatarak araç geçişine izin vermediler. Yol üzerinden uzun bir trafik oluşurken bir anne, "Arabamda bir bebek var ve hastaneye gitmek zorundayız" dedi ancak buy sözlerin aktivistler üzerinde hiçbir etkisi olmadı.

Yolu kapatan iklim aktivistleri, çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan anneye izin vermediler

"BANA ASLA ARABAYA BİNMEDİĞİNİZİ SÖYLEMEYİN"

Diğer sürücüler de annenin geçmesi için aktivistlere seslendi. Ayrıca, bebek arabasıyla birlikte olan ikinci bir anne protestoculara şunları söyledi: "Kim olduğunuza karar vermek size mi düştü? Siz Tanrı değilsiniz. İnsanlar bu yollara para ödüyor. Bana asla arabaya binmediğinizi söylemeyin" dedi.

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