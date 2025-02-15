Uzmanlar inceledi: Antik Mısır mumyalarında 3 koku tespit edildi

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İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının 'güzel koktuğunu' tespit etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan incelemelerde, küçük tüpler ve pompalar kullanılarak koku örnekleri alındı. Analizler sonucunda, mumyalarda 'odunsu', 'baharatlı' ve 'tatlı' kokuların bulunduğu belirlendi.

"MUMYALARIN KÖTÜ KOKULAR YAYDIĞINA DAİR GENEL BİR ALGI VARDI"

Araştırma ekibinden UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, elde edilen bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Filmlerde ve kitaplarda, mumyaların kötü kokular yaydığına dair genel bir algı var. Ancak analizlerimiz mumyaların hoş kokulara sahip olduğunu ortaya koydu" dedi. Çalışmanın sonuçları, Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.