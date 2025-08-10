Arap Birliği Kahire\'de Gazze Toplantısı

İSRAİL'in Gazze kentinin işgal edilmesi kararının ele alınacağı Arap Birliği acil toplantısı Mısır'da başladı.

Arap Birliği dönem başkanı Ürdün'ün liderlik ettiği 'Gazze' konulu toplantı, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, dün yaptığı açıklamada toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' bildirdi.