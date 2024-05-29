Arjantin'de 60 yaşındaki avukat Miss Arjantin Güzellik Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika
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Arjantin'de 60 yaşındaki avukat Miss Arjantin Güzellik Yarışması'nda birinci oldu

Arjantin\'de 60 yaşındaki avukat Miss Arjantin Güzellik Yarışması\'nda birinci oldu

Arjantin'de avukatlık yapan 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez, Miss Arjantin Güzellik Yarışması'nda 'en iyi yüz' kategorisinde birinci oldu. Ancak finalde birinciliği elde edemeyen Rodríguez, tarihteki en yaşlı Miss Universe yarışmacısı olma umutlarını kaybetti. Rodríguez'in yarışmaya katılımı, Miss Universe organizasyonunun yaşla ilgili kurallarını değiştirmesinin ardından mümkün oldu. Bu yılki Miss Argentina'nın kazananı ise 29 yaşındaki Magali Benejam oldu.

29.05.2024 04:36
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Arjantin’de avukatlık yapan 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez, Cumartesi günü başkent Buenos Aires’te düzenlenen Miss Arjantin Güzellik Yarışması’nda “en iyi yüz” kategorisinde birinci oldu.

Ancak Rodríguez finalde birinciliği elde edemedi. Böylelikle Rodríguez’in tarihteki en yaşlı Miss Universe yarışmacısı olma umutları suya düştü.

İspanyolca yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Rodríguez, yarışmaya katılımının “gelmekte olan bir değişimin ilk adımı olmasını umut ettiğini” söyledi.

Rodríguez, Nisan ayında Buenos Aires Güzeli olarak taç giymiş ve o dönem manşetlere çıkmıştı. Birçok kişi de sosyal medyada yaş ayrımcılığına ilişkin klişelere meydan okuduğu için Rodríguez’e övgüler düzmüştü.

Rodríguez'in yarışmaya katılımı “Miss Universe” organizasyonunun yaşla ilgili kurallarını değiştirmesinin ardından mümkün oldu.

2023 yılında yarışmanın üst yaş sınırı kaldırıldı. Öncesinde ise yarışmacıların 18-28 yaşları arasında olması gerekiyordu.

Cumartesi günkü etkinlikten sonra kuliste konuşan Rodríguez, “Pek çok insan için yeni bir kapı açıldığına inanıyorum” dedi.

Basında çıkan haberlere göre, bir hastanede hukuk danışmanı olarak çalışan Rodríguez, genç görünümünü yaşam tarzına borçlu olduğunu söylüyor.

Bu yılki Miss Argentina'nın kazananı, İspanya'nın Cordoba kentinden 29 yaşındaki aktris ve model Magali Benejam oldu. Benejam, diğer 27 yarışmacıyı geride bıraktı.

Benejam, Eylül ayında Meksika'da düzenlenecek Miss Universe International 2024'te Arjantin'i temsil edecek.

İlk Miss Universe International yarışması 1952 yılında yapıldı. Geçen yıla kadar sadece 18-28 yaşlarında evli olmayan kadınların katılmasına izin verildi.

Modernleşmeye çabalayan yarışma, 2023'ten bu yana evli ya da boşanmış, doğum yapmış ya da hamile olan kadınların katılımına izin vermek gibi başka kural değişiklikleri de getirdi.

Rodríguez ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Bu olumlu bir değişiklikti, bence tüm değişiklikler gibi yavaş yavaş oldu” dedi.

“İlk olma fırsatına” sahip olduğu için gurur duyduğunu belirten Rodriguez, ülkesini temsil etmeyecek olsa da güzellik, yaş, şekil ve kilo ile ilgili klişelerin yavaş yavaş değiştiğinden emin olduğunu söyledi.

Keriman Halis'ten Azra Akın'a Türkiye'de güzellik yarışmaları

, modern tarihte ilk güzellik yarışması Haziran 1855’te ABD’de yapıldı.

Türkiye’de ise sonucu onaylanmış ilk güzellik yarışması 1929’da Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlendi. Bu yarışmayı o tarihte 19 yaşında olan Feriha Tevfik kazandı.

Gazetenin , 2 Eylül 1929’da yapılan yarışmada Hicran Hanım isimli birisi birinci olarak seçildi. Ancak Hicran Hanım'ın evlenmiş olduğu ortaya çıkınca seçim yenilendi ve jüri Feriha Tevfik'i birinci seçti.

Daha sonra Feriha Tevfik Hanım Ağustos 1930’da ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 5. Uluslararası Kainat Güzelliği Yarışması'nda (International Pageant of Pulchritude) Türkiye'yi temsil etti.

Cumhuriyet gazetesi tarafından sürdürülen yarışmayı 1932 yılında Keriman Halis . Keriman Halis aynı yıl daha sonra Belçika’da yapılan yarışmada “ Dünya Güzellik Kraliçesi” seçildi.

Türkiye’deki güzellik yarışması, 1980 yılı itibarıyla “Miss Turkey” adıyla düzenlenmeye başladı. O tarih itibarıyla Tercüman, Güneş, Sabah, Bulvar gibi gazeteler, 1991’den itibaren de özel televizyonlar aracılığıyla düzenlendi.

2000’de Yüksel Ak “Miss World” Yarışması’nda ikinci olurken, 2002’de ise o yıl 21 yaşında olan Azra Akın Dünya Güzeli olarak seçildi.

Akın, Keriman Halis’in ardından “Dünya Güzeli” seçilen ikinci Türk oldu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Arjantin'de 60 yaşındaki avukat Miss Arjantin Güzellik Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin'de 60 yaşındaki avukat Miss Arjantin Güzellik Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika
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