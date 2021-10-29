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Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış - Son Dakika

Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış

29.10.2021 15:49
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış

İngiltere'nin Kent bölgesindeki Richborough yerleşim alanında arkeologlar, kazın sırasında bir oda buldu. Oda üzerinde bir araştırma yapan arkeologlar, bu odanın daha önce arenalara çıkacak hayvan ve insanların tutulduğu oda olduğunu belirledi.

Arkeologlar dünyanın her tarafında ilginç ve heyecan verici keşiflerde bulunmaya devam ediyor. İngiltere'nin Kent bölgesindeki Richborough yerleşim yerindeki kazılarda bulunan bir oda ise geçmişte düzenlenen arenalarla ilgili önemli bilgiler verdi.

HÜCRE OLARAK BİLİNİYOR

English Heritage tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 1849'daki Viktorya dönemi kazılarında ortaya çıkarılan Richborough Roma amfitiyatrosundaki arena duvarındaki bir boşluğun, insan ve vahşi hayvanları tutmak için kullanılan bir nezarethane (carcer) ya da hücrenin kanıtının bulunduğu belirtildi. Söz konusu amfitiyatronun 5 bine kadar seyirci alabildiği ve gladyatör dövüşleri gibi halka açık gösteriler ve eğlence için kullanıldığı ifade edildi.

KEDİ İSKELETİ DE BULUNDU

Öte yandan, hücrenin keşfinin yanı sıra çalışmalar sırasında hayvan kemikleri, madeni paralar, kişisel süs eşyaları, çanak çömlek parçaları, arena duvarının sıva yüzüne boyanmış dekorasyon izleri ve 'bilerek' gömülmüş bir Roma kedisinin neredeyse tam iskeletinin bulunduğu açıklandı. Boyalı dekorasyon izlerinin İngiltere'deki herhangi bir Roma amfitiyatrosunda bilinen ilk örneği olduğu belirtildi. Ayrıca, kediye, onu ortaya çıkaran ekip tarafından 'Maxipus' isminin verildiği ifade edilirken, bu bulguların da orada yaşayan Romalılar hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca English Heritage Kıdemli Mülkler Tarihçisi Paul Pattison'un açıklamalarına yer verildi. Pattison, "Richborough'daki kazı sırasında yaptığımız keşifler şaşırtıcı ve heyecan verici ve amfitiyatronun yapısı ve kasabadaki bitişik yerleşimin doğası hakkındaki anlayışımızı çarpıcı bir şekilde değiştiriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Richborough amfitiyatrosundaki kazının, Historic Englang'dan uzmanlarla birlikte, Eylül-Kasım 2021 arasında gerçekleştiriliyor olduğu belirtildi.

Arkeologlar kapıyı açınca attıkları adımla kalakaldı! Karanlık odayı kanlı dövüşlerden önce kullanmışlar
Arkeologlar kapıyı açınca attıkları adımla kalakaldı! Karanlık odayı kanlı dövüşlerden önce kullanmışlar
Arkeologlar kapıyı açınca attıkları adımla kalakaldı! Karanlık odayı kanlı dövüşlerden önce kullanmışlar
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış

England, Roma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış - Son Dakika
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