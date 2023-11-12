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Arnavutluk'ta maçta fenalaşan Ganalı futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Arnavutluk'ta maçta fenalaşan Ganalı futbolcu hayatını kaybetti

12.11.2023 07:28  - Güncelleme: 07:32

Arnavutluk'ta futbol maçında fenalaşan Ganalı oyuncu Raphael Dwamena, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Dwamena, Egnatia ve Partizani arasındaki karşılaşmanın 23. dakikasında fenalaştı ve bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arnavutluk Futbol Federasyonu, olayın ardından bu hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.

Arnavutluk'ta futbol maçında fenalaşan Ganalı oyuncu Raphael Dwamena, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MAÇ SIRASINDA FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Egnatia ve Partizani arasındaki karşılaşmanın 23. dakikasında Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena'nın fenalaşıp yere düştüğü ve bilincini kaybettiği ifade edildi.

28 yaşındaki Ganalı futbolcu Dwamena maç sırasında yere yığılarak hayatını kaybetti

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından Dwamena'nın Kavalye şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak doktorlar 28 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini ifade etti." bilgisi verildi. Savcılığın, futbolcunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

28 yaşındaki Ganalı futbolcu Dwamena maç sırasında yere yığılarak hayatını kaybetti

FUTBOL FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dwamena'nın kurtarılamadığı kaydedildi.

28 yaşındaki Ganalı futbolcu Dwamena maç sırasında yere yığılarak hayatını kaybetti

KARŞILAŞMALAR ERTELENDİ

Federasyon, olayın ardından ülkede bu hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Arnavutluk'ta maçta fenalaşan Ganalı futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta maçta fenalaşan Ganalı futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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