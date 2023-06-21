Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, Türkiye'deki depremzedelere yardım etti - Son Dakika
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Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, Türkiye'deki depremzedelere yardım etti

21.06.2023 09:40

Deprem felaketi sonrası Türkiye'ye yardım eden dünyaca ünlü isimlerin arasında Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka da eklendi. İngiliz futbolcu, 26 ailenin barınma ihtiyacını karşıladı. Gençlik yardım kuruluşu BigShoe ile bir araya gelen Saka, Türkiye'deki depremden etkilenen 26 aile için konteyner ev yardımında bulundu. Saka, yardım etmek istediğini belirterek, 'Başının üzerinde bir çatısı olan herkes kendisini şanslı sayabilir. Felaket, bu insanların sahip oldukları her şeyi kendi hataları olmaksızın ellerinden aldı. Yardım edebilmek ve bir şeyleri geri verebilmek benim için çok şey ifade ediyor' dedi.

Deprem felaketi sonrası Türkiye'ye yardım eden dünyaca ünlü isimlerin arasında Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka da eklendi. İngiliz futbolcu, 26 ailenin barınma ihtiyacını karşıladı.

"TRAJEDİDEN ETKİLENEN İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Gençlik yardım kuruluşu BigShoe ile bir araya gelen Saka, Türkiye'deki depremden etkilenen 26 aile için konteyner ev yardımında bulundu. İngiliz yıldız yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberleri gördüm ve bu trajediden etkilenen insanlara gerçekten yardım etmek istediğimi anladım" dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Saka ayrıca, "Başının üzerinde bir çatısı olan herkes kendisini şanslı sayabilir. Felaket, bu insanların sahip oldukları her şeyi kendi hataları olmaksızın ellerinden aldı. Yardım edebilmek ve bir şeyleri geri verebilmek benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Koca yürekli Saka! Dünyaca ünlü futbolcudan Türkiye'ye dev deprem yardımı
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Türkiye, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, Türkiye'deki depremzedelere yardım etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, Türkiye'deki depremzedelere yardım etti - Son Dakika
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