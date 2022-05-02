Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor

02.05.2022 16:30
Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor

Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını sonlandırmayı görüşen Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanları, bu konuda bir uzlaşmaya varmakta zorlanıyor.

Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını sonlandırmayı görüşen Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanları, bu konuda bir uzlaşmaya varmakta zorlanıyor.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, "Macaristan'ın petrol ve doğal gaz ambargosu konusundaki tutumu değişmedi: Bu fikre karşıyız" dedi. Almanya'dan da benzer bir açıklama geldi.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin görüşmelerinde fosil yakıtlara tamamen ambargo konması seçeneğini de görüşüyor.

Bakanların bu hafta içinde bir dizi yaptırımda uzlaşması bekleniyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de ambargonun hâlâ uzlaşılamayan konulardan olduğunu söylerken "Her ülke henüz bu noktada değil ve buna saygı duymamız lazım. Örneğin doğal gaz konusunda biz de henüz hazır değiliz" dedi.

Moskova, "dost olmayan ülkelerin" doğal gaz ödemelerini Gazprom'un İsviçre'deki şubesi olan Gazprombank'a yapmasını talep etmiş, bu paraların da Rus Rublesi'ne çevrildikten sonra Rusya'ya aktarılacağı açıklanmıştı.

Avrupa Komisyonu ise bunun AB yaptırımlarını delmek anlamına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu talebi geri çeviren Bulgaristan ve Polonya'nın doğal gazı ise geçen hafta kesilmişti.

İki ülke de Gazprom'la bu yıl sonunda bitecek olan sözleşmelerini yenilemeyi düşünmediklerini açıklamıştı.

Bulgaristan, Türkiye üzerinden geçen boru hattı ile Azerbaycan'dan daha fazla gaz almayı hedeflerken Polonya ise sonbaharda açılacak yeni boru hattı ile Norveç'ten gaz almayı planlıyor.

Macaristan dışında Rusya'ya kapsamlı bir ambargoya karşı çıkan ülkeler arasında Slovakya da gösteriliyor.

BBC'ye konuşan Slovakya'nın en büyük enerji şirketi SPP'nin yöneticisi Richard Prokypcak, kendilerinin de böylesi bir ihtimale hazırlık yaptığını söyledi.

Prokypcak "Sadece doğal gaz değil, Rusya'dan alınan her ürün Rusya'nın savaşını desteklemek anlamına gelebilir. Cevap vermemiz gereken esas soru, Rus gazına yaptırım uygulamanın savaşı sonlandırıp sonlandıramayacağı" dedi.

BBC Brüksel Muhabiri Jessica Parker, AB üyelerinin müzakerelerde bir orta yol bulması durumunda, Avrupa Birliği içinde tavizsiz bir ambargoyu savunan Polonya ve Baltık ülkelerinin rahatsız olabileceğini aktarıyor.

Bir ay önce AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savaşın ilk ayında AB'nin Rusya'ya enerji ithalatı için 35 milyar euro ödediğini söylemişti.

Jessica Parker, Brüksel'de bunun bazıları tarafından "kanlı para" olarak görüldüğünü belirtiyor.

Brüksel'deki görüşmeler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, bu yıl sonu itibarıyla Rusya'ya petrol ambargosu uygulamaya hazır olacaklarını söyledi fakat bunun ekonomik sonuçlarına karşı da uyarıda bulundu.

Almanya Ukrayna'nın işgaliyle birlikte petrol ithalatında Rusya'nın oranını yüzde 35'ten 25'e indirmişti. Berlin, geri kalan kısım için de petrol üreticisi diğer ülkelerle görüşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor

Bugün bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da savaşın sonlanması için girişimlerinin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la birlikte Kiev'e gittiğini açıklayan Erdoğan "Bu hafta içerisinde Sayın Putin ile biz büyük ihtimalle görüşme yapacağız" dedi ve ekledi:

"Burada tabii liderlerin bir araya gelmesi gerekir. Arzumuz olur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. Ve özellikle de tabii Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır."

Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor
Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor
YORUMLAR
500
Dev Alman sanayisi Rus gazına ne kadar bağımlı? Dev Alman sanayisi Rus gazına ne kadar bağımlı? Azerbaycan Avrupa'ya Gaz Arzını Bu Yıl Yüzde 30 Artırmayı Planlıyor Azerbaycan Avrupa'ya Gaz Arzını Bu Yıl Yüzde 30 Artırmayı Planlıyor

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Petrol, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
16:18 Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin içine atlamıştı! Cesur anne ve oğlu hayatını kaybetti
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 16:40:21. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement