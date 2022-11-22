Avrupa'da göçmen telaşı! Milyonlarca Ukraynalı hazırda bekliyor

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm yıkıcılığı ile devam ederken, savaş nedeniyle iki ülkede de panik sürüyor. Özellikle Ukrayna tarafından saldırılar nedeniyle milyonlarca insan başta Polonya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etti. Ülkeden gelen son haberler de iç açıcı değil. Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik yıkıcı saldırıları ve yaklaşan kış ayları nedeniyle 2 milyon Ukraynalının daha göç edebileceği ifade edildi.

"MİLYONLARCA İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE OLACAK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki enerji altyapısının hasar gördüğünü veya tamamen yok edildiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarında Ukrayna halkının hayatlarını tehdit edeceği konusunda uyardı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bu kış Ukrayna'da milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak." dedi.

"2-3 MİLYON ARASINDA İNSANIN EVLERİNİ TERK ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ukrayna'da 3 milyon kadar insanın sıcaklık ve güvenlik arayışıyla evlerinden ayrılabileceğini belirten Kluge, bu durumun Covid-19 da dahil olmak üzere hastalıklara yol açacağı konusunda uyardı.

Kluge, "2-3 milyondan daha fazla insanın sıcaklık ve güvenlik arayışıyla evlerini terk etmesini bekliyoruz. Ukraynalılar Covid-19, zatürre, grip gibi solunum yolu enfeksiyonları ve yetersiz aşılanmış nüfusta ciddi difteri ve kızamık riski dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklar." dedi.

10 MİLYON KİŞİ ELEKTRİK OLMADAN YAŞIYOR

Şu anda Ukrayna'da yaklaşık 10 milyon kişinin elektriksiz olduğunu söyleyen Kluge, Rusya'nın geçtiğimiz şubat ayında Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün Ukrayna'nın sağlık tesislerine yönelik 700'den fazla saldırı kaydettiği bilgisini de paylaştı.