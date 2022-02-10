Avrupa'daki tatil rezervasyonlarında büyük artış var, Türkiye en gözde ülkelerden biri

Avrupa'daki birçok ülkenin seyahat kısıtlamalarını büyük oranda kaldırması; test ve karantina zorunluluğu gibi Covid önlemlerini büyük ölçüde yumuşatmaya hazırlanması, yaz tatili rezervasyonlarında artışa neden oldu.

Almanya merkezli tur operatörü TUI'ye göre, Avrupa'daki yaz tatili rezervasyonları son 2 haftada keskin bir şekilde artarak, koronavirüs salgını öncesindeki düzeye ulaştı.

Batılı turistlerin en fazla tercih ettiği tatil ülkeleri arasında Türkiye, İspanya ve Yunanistan başı çekiyor.

Danimarka'nın Covid önlemlerine büyük ölçüde son vermesinin ardından, İngiltere, Hollanda ve Belçika da, benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

Hollanda ve Belçika, Omicron varyantın bağlı ölümler ve yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olması nedeniyle, Şubat ayı sonunda salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırmaya hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de 1 Şubat'tan itibaren seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi ile birlikte, turizm sektöründe yeniden canlanma başladı.

Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden TUI'ye göre, hem sektör hem de Batılı turistlerde, seyahat kısıtlamaları, test ve karantina zorunluluğunun sona ereceğine dair artan bir güven oluştu.

Bu güven sayesinde de, yaz tatili rezervasyonlarında ciddi bir artış yaşanıyor. 30 Ocak itibariyle 3,5 milyondan fazla Avrupalı turist, yaz tatili için TUI'den rezervasyon yaptırdı.

Hükümetlerden gelen olumlu açıklamalar nedeniyle son iki haftada rezervasyonların sayısı keskin bir şekilde artıyor. Yaz tatili rezervasyonlarının sayısı pandemi öncesindeki düzeye ulaştı.

TUI'nin yaz tatili satışları şu anda, 2020 ve 2021'in aynı dönemlerine oranla yaklaşık beş kat daha arttı.

Salgına ve enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak Avrupa'da yaşanan enflasyon, tatil fiyatlarına da yansıdı. Her şey dahil tatillerde yüzde 8, araçlı tatillerde yüzde 20 ve şehir turlarında da yüzde 12'lik bir artış oldu.

Ancak fiyat artışına rağmen, Batılı turistler yaz tatili için önceki yıllara göre daha fazla bütçe ayırdı. Bunda, birçok Avrupalının son iki yıldır tatile çıkamaması ve Covid önlemleri nedeniyle tasarruf yapmasının payı olduğu belirtiliyor.

"Güçlü bir yaz bekliyoruz. Pandemiden çıkış yolu giderek netleşiyor" diyen TUI CEO'su Fritz Joussen'e göre, seyahat talebi tüm pazarlarda yüksek.

TUI Hollanda CEO'su Arjen Kers'e göre de, Covid aşısı, insanların umudunu yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Bu nedenle hükümetin bir an önce, seyahat endüstrisinin yaz tatili hazırlığı yapmasına yardımcı olması gerekiyor.

Kers, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, yüksek fiyat artışına da karşı çıkarak " Tatil sadece seçkinler için değil herkes için uygun olmalı, herkesin o tatile ihtiyacı var. Fiyatların uygun düzeyde kalmasını sağlayalım" dedi.

Batı medyasına göre Türkiye, kaliteli turizm hizmetinin yanı sıra, euro ile Türk Lirası arasındaki kur farkı nedeniyle de Avrupalı turistler önemli bir çekim merkezi haline geliyor.

TUI Belçika sözcüsü Piet Demeyere'ye göre Mısır ve Tunus gibi ülkeler, iki yıllık durgunluğun ardından pazardaki yerlerini yeniden kazanmak için fiyat artışına gitmeyecekler.