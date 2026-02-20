Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm - Son Dakika
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm
20.02.2026 10:15  Güncelleme: 10:27
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Kongre'de ifade veren Victoria's Secret'ın eski CEO'su milyarder Les Wexner'ı avukatı, sorulara uzun yanıt vermemesi için "5 kelimeden fazla cevap verirsen seni öldürürüm" sözleriyle uyardı; kayda geçen diyalog gündem oldu.

ABD'de eski Victoria's Secret patronu ve milyarder iş insanı Les Wexner, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi (House Oversight Committee) önünde, 2019'da hayatını kaybeden seks suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkisine ilişkin ifadeye çağrıldı. Wexner'ın ifadesi, komitenin Epstein ağı ve finansal bağlantılarla ilgili yürüttüğü soruşturmanın bir parçası olarak yapıldı.

Söz konusu oturumun yaklaşık dört buçuk saatlik bölümünde Wexner'a soru sorulurken, avukatı Michael Levy, Wexner'ın uzun ve dolambaçlı cevaplar verdiğini gerekçe göstererek kulağına fısıldadı: "Bir soruya beş kelimeden fazla yanıt verirsen seni öldürürüm." Bu konuşma bir hot mic (sıcak mikrofon) anı olarak kayda yansıdı ve kamuoyuna yansıdı. Wexner bu uyarı üzerine gülümseyerek kısa yanıtlar verdi.

Wexner ifadesinde Epstein ile ilişkisini "aldatılmış" olarak nitelendirdi ve suçlunun hileleri yüzünden kendisinin zarar gördüğünü söyledi. Komite önünde verdiği ifadede eski finans yöneticisi Epstein'ın suçlarına yönelik bilgisi olmadığını ve hiçbir yanlışta yer almadığını savundu.

The House Oversight Committee'in ifadesi kamuya açık şekilde yayınlanan video ve kayıtlarla gündeme gelirken, avukatın sert uyarısı sosyal medya platformlarında da sıkça paylaşıldı.

Jeffrey Epstein, Hukuk, Dünya, CEO, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm - Son Dakika

SON DAKİKA: Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm - Son Dakika
