Avustralya'da polisin şok tabancasıyla vurduğu 95 yaşındaki kadın öldü

Coşkulu kalabalığı yine aynı konuda uyardı: Biz boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 95 yaşındaki demans hastası Clare Nowland'ın elinde bıçak gören polis, iki defa şok tabancasıyla ateş etti. Olay sırasında kafatası çatlayan ve yoğun bakımda tedavi altında olan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU, MAHKEMEYE ÇIKACAK

Polis, Nowland'ı yaralayan 33 yaşındaki kıdemli polis memurunun pervasızca ağır bedensel zarar verme, fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve adi saldırı suçlamalarıyla Temmuz ayı başlarında mahkemeye çıkacağını belirtti. Polis açıklamasında "Bayan Nowland bu akşam saat 19: 00'dan hemen sonra, bu üzücü ve zor zamanda mahremiyet talep eden ailesi ve sevenleriyle çevrili olarak hastanede huzur içinde vefat etti" ifadelerini kullandı.