Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin' - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'

Geniş Video İzle

Kral Charles'ın konuşması sırasında Aborijin Senatör Lidia Thorpe, ''Sen bizim kralımız değilsin'' diye bağırarak salonu karıştırdı. Güvenlik, Thorpe'u hızla dışarı çıkardı. Olay, ülkedeki monarşi tartışmalarını alevlendirdi. Cumhuriyet yanlıları ve monarşi destekçileri arasındaki gerilim sürerken, Kral'ın ziyareti tartışmaların merkezine oturdu. Hükümet, yaşananlar için Kral'dan özür diledi.

21.10.2024 15:29  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Parlamentosu'nda konuşma yapan Kral Charles, beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Aborijin kökenli Senatör Lidia Thorpe, Kral'ın konuşmasının ardından "Sen bizim kralımız değilsin" ve "Toprağımızı yok ettin" diye bağırarak salonu karıştırdı.

Olay sırasında güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek Thorpe'u salondan çıkardı. Kral Charles ise sakin bir tavırla olayı görmezden geldi ve gülümsemeye devam etti.

Senatör Thorpe, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatürle protestosunu sürdürdü. Karikatürde, başı kesilmiş bir Charles tasviri ve "Sen bizim hükümdarımız değilsin" yazısı yer alıyordu.

Olaya tanık olan Kıdemli Ngunnawal Yaşlısı Aunty Violet Sheridan, Thorpe'un davranışını "saygısız ve kaba" olarak nitelendirdi. Sheridan, "O benim veya ailemin adına konuşmuyor. Bu, farklılıklarımızı çözmenin yolu değil," dedi.

Eski Tasmanya Senatörü Eric Abetz de Thorpe'un davranışını "utanç verici" olarak değerlendirdi ve "Özgür bir toplumda, insanlar yasadışı olmadığı sürece kötü davranmakta özgürdür, ancak bu davranış kabul edilemez," diye ekledi.

Bu olay, Avustralya'da monarşi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ülkede cumhuriyet yanlıları ve monarşi destekçileri arasındaki gerilim devam ederken, Kral Charles'ın ziyareti bu tartışmaların odak noktası haline geldi.

Avustralya hükümeti, olayın ardından Kral Charles'a resmi bir özür diledi ve ülkenin çoğunluğunun bu tür davranışları onaylamadığını belirtti. Ancak olay, Avustralya'nın kolonyal geçmişi ve yerli halkların hakları konusundaki tartışmaların hala canlı olduğunu gösterdi.

Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'
Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'
Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'
Avustralya Parlamentosu\'nda Kral Charles\'a beklenmedik protesto: \'Sen bizim Kralımız değilsin\'

Kral Charles, Avustralya, Politika, Hükümet, Monarşi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sinan Zeybekler:
    tek kral vardır Türkiye'nin kralı Mustafa Kemal Atatürk tür 10 43 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Kadin haklı krallık ne ya bu devirde babadan oğula geçip giden ucube bir sistem 21 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    bizim krallığı kaldırıp güya demokrasi fasa fiso deyip cumhuriyet kurdular ama adamlar günümüzde bile krallık adı altında hukmeidyorlar. katedralleri de keza öyle bizim hilafeti kaldırıp medeniyet getirme yalanları yaptılar. resmen adamlar ülkemizi teneke ettiler 9 6 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    MUSTAFA ZEYBEKLER ! ATATÜRK KRAL DEĞİLDİ.. ÇÜNKÜ ATATÜRK KRALLIĞA KARŞI OLAN BİR İNSANDI. "KULA KULLUK ETMEYİNİZ". DERDİ. ". ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR ..DEDİ. 11 3 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    İngiltere bile kıral olarak tanımıyor ki bu çapsızı Kanada niye tanısın. 7 1 Yanıtla
  • Semih Öz:
    vaybe kadın kralını tanımamış 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Kral çıplak haberi yok 2 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Dışardan midahaleye açıl sistenlerin hepsi tehlikelidir. 2 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İngilizlerde artık bu asalak sürüsünden kurtulsun...Formalite diyorlar ama sonuçta o milletin alın teriyle verdiği vergilerle geçiniyorlar... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:24:33. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.