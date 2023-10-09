Avusturya, Filistin'e yönelik mali yardımı askıya aldı - Son Dakika

Avusturya, Filistin'e yönelik mali yardımı askıya aldı

Son Güncelleme: 09.10.2023 13:37

Avusturya hükümeti, Filistin yönetimine yönelik toplam 19 milyon avro değerindeki mali yardımı askıya aldıklarını bildirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İsrail'deki durumun iyileşmeden önce daha da kötüleşmesini beklediklerini belirtti ve bölgedeki durumun değişken olduğunu vurguladı.

Avusturya hükümeti, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından Filistin yönetimine yönelik toplam 19 milyon euro değerindeki mali yardımı askıya aldıklarını bildirdi.

"ASKIYA ALINDI"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, O1 radyosuna yaptığı açıklamada, "Avusturya'nın tüm kalkınma ödemelerini şimdilik askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

19 MİLYON EURO DEĞERİNDEYDİ

Viyana'nın, İsrail'deki durumun iyileşmeden önce daha da kötüleşmesini beklediğini belirten Schallenberg, bölgedeki durumun çok değişken olduğunu kaydetti. Schallenberg, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Filistin'e yönelik toplam 19 milyon euro değerindeki mali yardımı durduklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Avusturya, Filistin'e yönelik mali yardımı askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya, Filistin'e yönelik mali yardımı askıya aldı - Son Dakika
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