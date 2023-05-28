Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya liderleri peş peşe tebrik etti - Son Dakika
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Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya liderleri peş peşe tebrik etti

28.05.2023 20:35

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin kendisini aradığını söyledi. Erdoğan, "Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı." dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bir kez daha sandık başına giderken, sonuçlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

"ŞİMDİ DÜNYA ÜLKELERİ ARIYOR"

Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerinin kendisini aradığını söyledi. Erdoğan, "Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Ve 'Gerekirse ilan edin, davet edin hemen şimdi de geliriz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çünkü bu zaferi bizimle gerek Batı'da gerek Körfez'de, Katar arıyor aynı şekilde mutluluğu paylaşıyor. İnsanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ"

Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Terör örgütünden karanlık mahfillerine herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir, iri, diri, kardeş olma hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Her seçim bizim için yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz, kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Buna kimse tevessül edemez ve ümüğünü sıkarız.

"KÜLLİYEDEN TÜM DÜNYAYA SESLENECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya liderleri peş peşe tebrik etti - Son Dakika


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