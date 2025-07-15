Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'den 15 Temmuz Mesajı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen mesaj yayımladı. Aliyev, "Dokuz yıl önce, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin önlenmesinde şehit düşen tüm kardeşlerimizin aziz hatırasını derin saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine ve halkınıza en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye'nin o gece modern tarihinin en büyük kahramanlık destanını yazdığını kaydeden Aliyev, "Metin ve mücadeleci halkınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve demokratik temellerini hedef alan kanlı darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı. Bugün gururla söyleyebiliriz ki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, güçlü ve sarsılmaz iradenin, milli birliğin, dayanışmanın ve vatanseverliğin zaferini simgeleyen anlamlı bir tarihtir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkı ve devletinin darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Türkiye'nin yanında yer alarak, destek ve dayanışmasını ortaya koyduğunu hatırlatan Aliyev, bunun 'bir millet, iki devlet' ilkesinin açık bir tezahürü olduğunu vurgulayarak, "Türkiye devletine karşı yöneltilmiş bu hain planın önlenmesi, sizin liderliğiniz, büyük fedakarlığınız ve halkınızın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde mümkün olmuştur. Kardeş ülke bu ağır sınamadan da başı dik, alnı açık ve daha da güçlenerek çıkarak tüm dünyaya gücünü bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefini gerçekleştirmek ve gelecek nesillere güvenli, huzurlu ve refahlı bir ülke mirası bırakmak için azim ve kararlılıkla çalıştığının altını çizen Aliyev, "PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı, sizin güçlü siyasi iradenizin parlak sonucu, milli birlik ve dayanışmanın zaferi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Aliyev, mesajında şöyle devam etti:

"Bugün Azerbaycan ve Türkiye geleceğe doğru omuz omuza, güvenle ve başarıyla ilerlemektedir. Ülkelerimizin sarsılmaz kardeşliği, dünyada benzeri olmayan birliği ve stratejik müttefikliği, hem bölgemiz hem de tüm dünya için önemli bir güvenlik, ortaklık ve kalkınma unsurudur. Eminim ki, tarih boyunca birbirine destek olmuş kardeş halklarımızın iradesinden ve Şuşa Beyannamesi'nden kaynaklanan stratejik müttefikliğimiz, ortak çabalarımızla bundan sonra da daha da pekişecek ve derinleşecektir. Bu vesileyle sizlere sağlık, mutluluk, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına daimi huzur, refah ve esenlikler diliyorum."