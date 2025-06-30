Azerbaycan'da, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Azerbaycan'da, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi

Azerbaycan\'da, Rus haber ajansı Sputnik\'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi
30.06.2025 18:07
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Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 çalışanın Rusya Federal Güvenlik Servisi mensubu olduğu iddia edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sputnik'in Bakü ofisinin, akreditasyonu askıya alınmasına rağmen yasa dışı finansman temelinde faaliyet göstermeyi sürdürdüğünün belirlendiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAKÜ'DE 2 SPUTNİK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin, soruşturma kapsamında Sputnik'in Bakü ofisinde arama yaptığı ve bazı çalışanların gözaltına alındığı belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürüldü.

Azerbaycan'da, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi

SPUTNİK'İN FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTI

Azerbaycan hükümeti, Şubat 2025'te Sputnik'in Bakü ofisinin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Kararın, Azerbaycan devlet medyasının yurt dışındaki faaliyetleri ile yabancı basın mensuplarının Azerbaycan'daki çalışmaları arasında karşılıklılık ilkesini sağlamak amacıyla alındığı bildirilmiş ve bu kapsamda, Bakü'de görev yapan Sputnik muhabirlerinin sayısının, Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) Rusya'daki muhabir sayısıyla eşitlenmesi öngörülmüştü.

Sputnik'in Bakü ofisi bu karara uymamış, geçen süre zarfında ofis faaliyetlerine ve personel çalışmalarına ara vermemişti.

AZERBAYCAN İLE RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan'da, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi - Son Dakika

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