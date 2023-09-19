Azerbaycan'dan Fransa'ya Karabağ yanıtı: Bölgeden ne kadar uzak olsa o kadar iyi olur - Son Dakika

Azerbaycan'dan Fransa'ya Karabağ yanıtı: Bölgeden ne kadar uzak olsa o kadar iyi olur

Son Güncelleme: 19.09.2023 20:40

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör tedbirlerine ilişkin eleştirisine yanıt vererek, "Fransa'nın İslam ve Azerbaycan karşıtı politikaları ve iç işlerimize kabul edilemez müdahalesi gösteriyor ki, Fransa bu bölgeden ne kadar uzak olsa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör tedbirlerine ilişkin eleştirisine "Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir." şeklinde yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde hukuka aykırı olarak konuşlandırılan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin provokasyonlarına yanıt olarak Azerbaycan tarafından alınan tedbirlere ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığının açıklamasının Bakü yönetimince şiddetle reddedildiği ve kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarının Ermenistan'ın işgali altında bulunduğu dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı olan Fransa'nın sorunun adil çözümünden ziyade işgal durumunun sürmesine daha çok katkı sağladığının unutulmadığı kaydedildi.

"AZERBAYCAN KARŞI AÇIKLAMALARDA ERMENİSTAN'DAN BİLE DAHA AKTİFLER"

Fransa'nın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşıtı bir tutum sergilediği hatırlatılan açıklamada, "Fransa'nın savaş sonrasında da bölgedeki barış çabalarının dışında kalarak süreci olumsuz yönde etkileyecek açıklamalar yaptığı ve ayrılıkçılığı destekleyen bir tavır sergileyerek kendisini bölgeden daha da izole ettiği çok iyi biliniyor. Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir. Fransız yetkililer Azerbaycan karşıtı açıklamalarda ve girişimlerde Ermenistan'dan bile daha aktifler. Fransa'nın İslam ve Azerbaycan karşıtı politikaları ve iç işlerimize kabul edilemez müdahalesi gösteriyor ki, Fransa bu bölgeden ne kadar uzak olsa bölge için o kadar iyi olur." ifadelerine yer verildi.

Fransa ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini de acil toplantıya çağırmıştı.

AVRUPA'DAN DİĞER AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Çatışmaların derhal durdurulması ve Azerbaycan'ın mevcut askeri faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanılırken taraflar diyaloğa dönmeye davet edildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medyadaki açıklamasında, gerçek bir diyaloğun oluşması için Azerbaycan'ın askeri faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini savundu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise taraflar arasında AB liderliğinde yürütülen müzakereleri desteklediklerini belirterek, Bakü yönetimine müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
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Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan Fransa'ya Karabağ yanıtı: Bölgeden ne kadar uzak olsa o kadar iyi olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Fransa'ya Karabağ yanıtı: Bölgeden ne kadar uzak olsa o kadar iyi olur - Son Dakika
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