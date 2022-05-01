Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı

01.05.2022 17:23

Ukrayna'yı işgal girişimi devam eden Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanırken çoğu ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Azerbaycan hükümeti de Rus askeri uçaklarına hava sahasını kapattıklarını açıkladı.

The Azeri Times'ta yer alan habere göre Azerbaycan hükümetinin Rus askeri uçaklarına hava sahasını kapatması sonucu Ermenistan tarafından Rusya'ya askeri kargo taşıyan Rus askeri uçakları, Rostov'a giderken İran ve Hazar Denizi üzerinden uçmak zorunda kaldı.

Azerbaycan hava sahasını Rus askeri uçaklara kapattı

TÜRKİYE RUS UÇAKLARINA HAVA SAHASINI KAPATMIŞTI

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili "Ukrayna'nın bir sitemi bulunuyor mu? Hava sahasını kapatma talepleri devam ediyor mu?" sorusu üzerine şunları söylemişti: "Rusya'nın askeri uçaklarını hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Nisana kadar izinleri vardı. Martta rica ettik. Moskova'ya gidince Lavrov'a söyledim, o da Putin'e söyleyeceğini belirtti. Bir iki gün sonra, 'Putin'in talimatı var artık uçmayacağız' dediler. Hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz. Bir yandan böyle çalışırken, bir yandan da diyalog yoluyla bir çok şeyi kriz yaratmadan çözüyoruz."

YORUMLAR
500
Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi Son dakika haber: Zelenski: Binlerce Rus askeri daha ölecek Son dakika haber: Zelenski: Binlerce Rus askeri daha ölecek

Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
17:00 Boğazına yemek kaçan kadını, restoran yöneticisi Heimlich manevrasıyla kurtardı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Kayseri'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu penaltıdan affetmedi
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 17:34:39. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement