Azerbaycan, Karabağ'da Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonu kapsamında Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, radar istasyonunun birliklerin isabetli atışıyla imha edildiği belirtildi.

"BİRLİKLERİMİZİN İSABETLİ ATIŞIYLA İMHA EDİLDİ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında Hocavend bölgesi yönünde Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerine ait P-18 radar istasyonu (RLS) birliklerimizin isabetli atışıyla imha edildi" denildi.

ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor. Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

"MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklamalar şöyle: "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi.

"AĞDAM BÖLGESİNDEKİ MEVZİLERİMİZE ATEŞ AÇIYORLAR"

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor.

OPERASYONUN AMACI

Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, barışın tek yolunun Ermeni güçlerin bölgeden tamamen çekilmesi ve ayrılıkçı rejimin sonlandırılması olduğunu söyledi.