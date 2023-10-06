Azerbaycanlı gazeteciden zirveye damga vuran ''Karabağ'' sorusu! AB Konseyi Başkanı Michel cevap veremedi - Son Dakika

Azerbaycanlı gazeteciden zirveye damga vuran ''Karabağ'' sorusu! AB Konseyi Başkanı Michel cevap veremedi

Son Güncelleme: 06.10.2023 14:42

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Azerbaycanlı bir gazetecinin ''AB Karabağ'dan ve Ermenistan'dan göç etmek zorunda kalan 1 milyon Azerbaycanlı hakkında 30 yıl boyunca neden sessiz kaldı'' sorusunda cevap veremedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise benzer bir soruyu uzaktan kısaca yanıtlayarak hızlıca alandan ayrıldı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin yapıldığı İspanya'nın Granada kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısına katılan Azerbaycanlı bir gazetecinin "AB Karabağ'dan ve Ermenistan'dan göç etmek zorunda kalan 1 milyon Azerbaycanlı hakkında 30 yıl boyunca neden sessiz kaldı" sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Michel, soruyu yanıtsız bıraktı.

AZERBAYCANLI GAZETECİDEN ZOR SORU

Azerbaycan merkezli İTV televizyonu Haber Müdürü Fikret Doluhanov, Michel'e "AB, Karabağ'dan ve Ermenistan'dan göç etmek zorunda kalan 1 milyon Azerbaycanlı hakkında neden 30 yıl boyunca sessiz kaldı ve şu an niye Ermenistan adına konuşuyor. AB'nin bundan sonra tarafsız bir arabulucu olabileceğini düşünüyor musunuz" sorusunu yöneltti.

"MAHKUM TAKASI GİBİ BAZI SOMUT SONUÇLAR ELDE ETTİK"

Doluhanov'un ilk sorusunu yanıtsız bırakan Michel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "AB, tarafsız bir arabulucudur. Çünkü bizim gizli bir gündemimiz yok. Bizim gündemimiz açıktır. Bunlar, bölgede refah, istikrar, güvenlik ve öngörülebilirliktir. 3 yıl önce arabuluculuğa başlamamızdan bu yana bu konuda çok fazla ilerleme sağladık. Mahkum takası gibi bazı somut sonuçlar elde ettik. Mayın haritalarının takası, sınır belirleme için kurulan ortak komisyonlar gibi somut konularda ilerlemeler kaydedildi" dedi. AB'nin çok samimi ve dürüst olduğunu söyleyen Michel, "Daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu da anlıyoruz."

BORELL'DEN KISA YANIT

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Doluhanov'un "Avrupa Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da ayrılıkçılıkla mücadele ediyor. Ancak neden Azerbaycan'da mücadele etmiyor" sorusunu "Ediyoruz" şeklinde uzaktan kısaca yanıtlayıp, alandan hızlıca ayrıldı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN KATILMADIĞI TOPLANTI 4'LÜ OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Azerbaycan, dün İspanya'nın Granada kentinde yapılması planlanan 5'li toplantıya Türkiye'nin katılma şartının reddedilmesi nedeniyle katılmama kararı almıştı. Ancak toplantı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4'lü olarak gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada liderlerin, Ermenistan ve Azerbaycan'ın egemenliğinin, sınırlarının dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik tüm çabalara bağlı kaldığı belirtildi.

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Son Dakika Dünya Azerbaycanlı gazeteciden zirveye damga vuran ''Karabağ'' sorusu! AB Konseyi Başkanı Michel cevap veremedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycanlı gazeteciden zirveye damga vuran ''Karabağ'' sorusu! AB Konseyi Başkanı Michel cevap veremedi - Son Dakika
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