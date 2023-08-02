Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatını kaybetti

02.08.2023 17:49

Lake Pleasant, Arizona'da meydana gelen acı bir olayda, altı yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin kullandığı teknenin pervanesine bacağı takıldıktan sonra yaralandı ve sonrasında yaşamını yitirdi. Bu trajik kaza, aile ve yakınlarını derinden etkiledi.

Lake Pleasant, Arizona'da meydana gelen acı bir olayda, altı yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin kullandığı teknenin pervanesine bacağı takıldıktan sonra yaralandı ve sonrasında yaşamını yitirdi. Bu trajik kaza, aile ve yakınlarını derinden etkiledi. Kaza anında toplamda altı yetişkin ve altı çocuktan oluşan iki aile, gölde wakeboard yapıyor ve yüzüyordu. Fakat grubun hiçbiri küçük Sunni'nin hala suda olduğundan haberdar değildi.

Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatı kaybetti

Anne Camille, diğer bir aile üyesini wakeboard yaparken çekmek için tekneyi hızlandırmaya çalışırken, ne yazık ki küçük Sunni'yi ezdi. Sunni'nin babası Blake Wasden, kızının ezildiğini fark ettikten sonra hızla suya atlayarak yardım etmeye çalıştı. Ancak korkunç bir şekilde, kızının bacağının tekne pervanesi tarafından koparıldığını gördü.

Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatı kaybetti

Olay yerindeki tanıklar, kızın annesinin tekneyi kullanırken, ailenin haberi olmadan kızın nasıl suya düştüğünü doğruladı. Şu an için herhangi bir alkol veya uyuşturucu kullanımının olup olmadığı araştırılıyor. Ancak şu an için hiçbir alkol veya uyuşturucu kullanımına dair belirti bulunmamaktadır.

Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatı kaybetti

Aile, Sunni'nin kaybından dolayı yıkılmış durumda. Sunni'nin ölüm haberi, onun ne kadar sevgi dolu ve kucaklayıcı bir ruha sahip olduğunu vurguladı. İçten ve cesur bir kişiliğe sahipti ve hayatına ne gelirse gelsin, her zorluğu cesaretle üstlenirdi.

Küçük kızın babası Blake, Idaho'nun en uzun süre görev yapan avukat genelidir. Onun YouTube kanalında çocuklarının wakeboard yapmayı öğrendiği ve diğer ebeveynlere genç çocuklarını nasıl güvenli ve rahat bir şekilde tekneyle gezdirebileceğini anlattığı videolarda sıkça görünüyordu. Blake, üç yaşına giren kızı Sunni'yi "harika bir hediye" ve "inanılmaz" bir kız olarak nitelendirdi.

Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatı kaybetti

Blake'in Instagram hesabında başka videolarda Sunni'nin wakeboard yapmayı öğrendiği görülüyor. Onun kaybı, ailesi, arkadaşları ve tüm topluluk için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Küçük kızın hatıraları, sevgi ve gülümsemesi her zaman kalplerde yaşayacak.

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Son Dakika Dünya Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bacağı annesinin kullandığı botun pervanesine takılan 6 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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