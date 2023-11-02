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BAE Devlet Başkanı Gazze'deki Filistinli çocukların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için talimat verdi - Son Dakika

BAE Devlet Başkanı Gazze'deki Filistinli çocukların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için talimat verdi

Son Güncelleme: 02.11.2023 00:49

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak her türlü tıbbi ihtiyaç ve bakımlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar devlet hastanelerinde sağlanması talimatını verdi. BAE, yaşanan zorlu insani koşullara yanıt olarak Filistin halkına yardım sağlama çabalarının bir parçası olarak bu girişimi gerçekleştirecektir.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak her türlü tıbbi ihtiyaç ve bakımlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar devlet hastanelerinde sağlanması talimatını verdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile telefonda görüştü.

Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani ve tıbbi yardımların yoğun, sürekli ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasının önemine değinilen görüşmede, mevcut krizden etkilenenlerin ihtiyaçlarına yönelik insani yardımları güçlendirmek için ortak bölgesel ve uluslararası çabaların zorunlu olduğu kaydedildi.

Al Nahyan ayrıca Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak ihtiyaç duydukları her türlü tıbbi ve sağlık bakımlarının iyileşip ülkelerine geri dönene kadar BAE devlet hastanelerinde sağlanması yönünde talimat verdi.

Söz konusu girişimin, BAE'nin, yaşadıkları zorlu insani koşullara yanıt olarak kardeş Filistin halkına, özellikle de çocuklara yardım sağlama çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya BAE Devlet Başkanı Gazze'deki Filistinli çocukların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için talimat verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı Gazze'deki Filistinli çocukların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için talimat verdi - Son Dakika
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