Bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu

CSI: Miami, 24 ve My Sister's Keeper gibi projelerde yer alan 35 yaşındaki oyuncu Evan Ellingson, bir süredir madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor. İyileşme sürecinde olduğu bilinen oyuncu odasında ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

People'ın aktardığı habere göre, San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı'nın adli tıp bölümü, Ellingson'ın 5 Kasım Pazar günü saat 11:31'de Kaliforniya'nın Fontana kentindeki rehabilitasyon merkezinin yatak odasında ölü bulunduğunu aktardı. Oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

12 YAŞINDA OYUNCULUĞA BAŞLADI

Evan Ellingson ilk profesyonel rolünü 12 yaşındayken Living in Fear filmiyle yaptı. Ellingson, 'CSI: Miami'de David Caruso'nun Teğmen Horatio Caine'in oğlu Kyle Harmon rolünde üç yıl boyunca 18 bölümde yer aldı.