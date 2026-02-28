Bahreyn'de halk, kamikaze İHA'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı - Son Dakika
Bahreyn'de halk, kamikaze İHA'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı

Bahreyn\'de halk, kamikaze İHA\'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı
28.02.2026 22:00
Bahreyn\'de halk, kamikaze İHA\'ların ABD üssüne isabet etmesini kutladı
ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme başlatan İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu. Bahreyn halkı ise kendi ülkeleri üzerinde gerçekleşen saldırıları sevinçle karşılayarak İran kamikaze İHA'larının ABD üssüne doğrudan isabet etmesini kutladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı misilleme başlatan İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu.

İRAN'DAN ABD ÜSSÜNE KAMİKAZE İHA'LI SALDIRI

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD'ye ait olduğu düşünülen üssü vurduğu görüldü.

İHA ÜSSE İSABET ETTİ, HALK KUTLAMA YAPTI

Bahreyn halkı ise kendi ülkeleri üzerinde gerçekleşen saldırıları kutladı. Bölgeden gelen görüntülerde, İran'a ait kamikaze İHA'nın ABD üssüne isabet ettiği ve o sırada üsse yakın bir noktada bulunan Bahreynlilerin de söz konusu durumu sevinçle karşıladığı görüldü.

Orta Doğu, Politika, Bahreyn, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

