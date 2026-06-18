Bakan Göktaş: Dijital ağları küresel dev tekellere terk edemeyiz - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Dijital ağları küresel dev tekellere terk edemeyiz

Bakan Göktaş: Dijital ağları küresel dev tekellere terk edemeyiz
18.06.2026 13:38
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, dijital dünyanın riskleriyle mücadelenin küresel ölçekte güçlü bir seferberlik...

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, dijital dünyanın riskleriyle mücadelenin küresel ölçekte güçlü bir seferberlik ruhu gerektirdiğini belirterek, "Dijital ağları, küresel dev tekellerin hakimiyetine terk edemeyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC'de gerçekleştirilen 'Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu'nun açılış törenine katıldı. Sempozyumda konuşan Göktaş, hayata geçirilen 'Yanındayız Güvendeyiz' internet sitesinin, çocukların güvenli dijital ortamlarla buluşmasına katkı sağlayacak önemli bir rehber ve başvuru kaynağı olacağına inandığını dile getirdi. Göktaş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın korunmasına yönelik her türlü çalışmanın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

KKTC ile imzalayacakları 'Çocukların Dijital Dünyada Korunmasına Yönelik Niyet Beyanı'nın, çocukları dijital risklere karşı koruma iradelerini ve kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendireceğine inandığını vurgulayan Göktaş, teknolojinin her geçen gün günlük hayatta daha fazla alan kapladığına ve çocukların çevrim içi ortamda geçirdiği sürenin gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.

'ÇOCUKLARIMIZI ALGORİTMALARIN İNSAFINA TERK EDEMEYİZ'

Çocukların ve gençlerin risklere daha açık hale geldiğini aktaran Bakan Göktaş, alandaki yapısal ve hukuki sınırlılıklara rağmen çocukların, gençlerin ve ailelerin güvenle var olabileceği bir dijital ekosistem inşa etmenin mümkün olduğunu söyledi. Dijital dünyadaki paradigma değişiminin vicdan pusulası üzerinden anlamlandırılması gerektiğini ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital ağları, küresel dev tekellerin hakimiyetine terk edemeyiz. İnsanı özne olmaktan çıkaran ekranlara, insan benliğini nesne olarak konumlandıran bu suni tüketim çarkına teslim olamayız. Dijital dünyada vakit geçiren geleceğimizin teminatı gençlerimizi güvencesiz bırakamayız. Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk edemeyiz. Evet, dijital dünya hızla değişiyor, yeni platformların sayısı günden güne artıyor. Sahte hesaplar ve dezenformasyon, çocukları istismara, zorbalığa ve dolandırıcılık risklerine karşı savunmasız bırakıyor ancak çaresiz değiliz. Bu gidişatı dönüştürecek olan bizleriz. Önceliğimiz, çocuklara yönelik dijital şiddeti önleyecek bir güvenlik mimarisi oluşturmak."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknolojinin alan açtığı tehditleri erken fark eden ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Göktaş, koruyucu ve önleyici mekanizmaları bu farkındalıkla şekillendirdiklerini bildirdi.

'EYLEM PLANI'MIZIN 5 ANA TEMASINDAN BİRİ DİJİTALLEŞME'

Toplumun dijital farkındalık düzeyini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu kararlı yaklaşımı somut hedeflere dönüştüren bir yol haritasıdır. 2024-2028 dönemini kapsayan Eylem Planı'mızın, 5 ana temasından biri dijitalleşmedir" ifadelerini kullandı.

'Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi' hedefleri doğrultusunda aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, saha araştırmaları, uzman görüşleri, ebeveyn ve çocukların deneyimlerinden yola çıkarak 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nı hazırladıklarını aktardı. Göktaş, oluşturulan 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' ile çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere anında müdahale ettiklerini kaydetti.

DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİYLE MÜCADELE

Bakan Göktaş, akran zorbalığı, istismar ve uygunsuz içeriklere karşı erken uyarı ve bildirim imkanlarıyla çocuklar için güvenli bir çevrim içi alan oluşturduklarını dile getirerek, "Sosyal ağ platformlarının 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Burada şuna özellikle dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin öncü olduğu bu düzenleme sadece bir yaş sınırı uygulamasından ibaret değil" dedi.

Amaçlarının çocukları dijital dünyanın kontrolsüz içeriklerinden korumak olduğunu belirten Göktaş, dijital medya platformlarının açık, etkili ve denetlenebilir bir sorumluluk üstlenmelerini sağlamak istediklerini ifade ederek, dijital hizmet sunan hiçbir yapının çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemeyeceğinin altını çizdi.

'ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE TARİHİ BİR TAAHHÜT ORTAYA KOYDUK'

Sözleşmeler ve uluslararası iş birliklerinin önemine de değinen Bakan Göktaş, "İlk imzacısı olduğumuz, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik tarihi bir taahhüdü ortaya koyduk" diye konuştu.

KKTC'nin de imzaladığı bu sözleşme ile çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ettiklerini dile getiren Göktaş, dijitalleşmenin fırsatlar sunduğu kadar tehditlerinin de sınır tanımadığını hatırlatarak, "Dijital dünyanın riskleriyle mücadele, küresel ölçekte güçlü bir seferberlik ruhunu gerektiren bir meseledir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Göktaş: Dijital ağları küresel dev tekellere terk edemeyiz - Son Dakika

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