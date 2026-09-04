Bakan Kacır: Uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Bakan Kacır: Uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz

Bakan Kacır: Uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD ziyareti kapsamında Artemis Mutabakatı'nı imzaladı. G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda yapay zeka, fikri mülkiyet ve sürdürülebilir teknolojiler ele alındı. Kacır, Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini güçlendireceğini, insan odaklı ve güvenilir teknoloji gelişimini destekleyeceğini belirtti. Ayrıca Nobel ödüllü Aziz Sancar ile buluştu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye olarak, uluslararası iş birliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye; insan odaklı, kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'deki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, 'Artemis Mutabakatı'na (Artemis Accords) NASA ev sahipliğinde düzenlenen törende Türkiye adına imza attıklarını bildirdi.

Kuzey Carolina'da Chapel Hill kentinde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katıldıklarını belirten Kacır, "İki gün süren oturumlarda; inovasyonu destekleyen politika çerçeveleri, refah için teknoloji, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, yapay zeka alanında fikri mülkiyet politikaları ve standartlar, tedarik zincirlerinde endüstriyel inovasyon ve yatırımlar konularını ele aldık. Yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojilerin ekonomik büyüme, toplumsal refah ve inovasyonu desteklemedeki kritik rolünü değerlendirdik. Bu kapsamda Türkiye'nin teknoloji, inovasyon, yapay zeka, insan kaynağı, fikri mülkiyet, standartlar ve sanayide dönüşüm alanlarında hayata geçirdiği politika ve uygulamaları paylaştık. Toplantı marjında muhataplarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Teknolojinin insan hayatına değer katan, fırsat eşitliğini güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir anlayışla geliştirilmesinin önemine inanıyoruz. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası iş birliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye; insan odaklı, kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'ni ziyaret ettiklerini de vurgulayarak, "Nobel ödüllü bilim insanımız, kıymetli büyüğümüz Aziz Sancar hocamızla, akademisyen ve öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz buluşma ise bizim için çok özeldi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Kacır: Uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz - Son Dakika

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