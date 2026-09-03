Türkiye yapay zekada 5 milyon eğitim hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye yapay zekada 5 milyon eğitim hedefliyor

Türkiye yapay zekada 5 milyon eğitim hedefliyor
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Bakan Kacır, G20'de Türkiye'nin yapay zeka planını açıkladı: iki yılda 5 milyon kişiye eğitim, 100 bin profesyonel, 10 bin uzman yetiştirilecek; HIT-30 ile 2030'a dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı hedefleniyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlara katılarak, Türkiye'nin yapay zeka hedeflerine ve yatırım ekosistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen G20 İnovasyon Yanlısı Politika Çerçeveleri, Fırsat ve Refah İçin Teknoloji, Beceri Sahibi Teknik İş Gücü Gelişimi, Yapay Zeka İçin Fikri Mülkiyet Politikaları, Standartlar İçin Yapay Zeka ve Yapay Zeka İçin Standart ile Tedarik Zincirlerinde Sınai İnovasyon ve Yatırım oturumlarına katıldı.

G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, yapay zekanın elektrik ve internet gibi hayatın tüm alanlarını hızla değiştiren bir teknoloji başlığı olduğunu belirterek, "Aslında önceki sanayi devrimlerinin çok daha ötesinde bir dönüşüm dönemine dünya yapay zeka ile adım atıyor. Bu süreçte yapay zekanın insanlık yararına geliştirilmesi, sadece birkaç ülke ya da birkaç şirket tarafından değil, dünyanın tüm ülkelerinin, tüm toplumların dahil olduğu geliştirme süreçleri ile daha ileri seviyelere taşınabilmesi ve nihayetinde oluşacak faydanın da tüm insanlığın yararına gerçekleşmesi bizler için öncelikli hedefler" dedi.

'İKİ YILDA 5 MİLYON VATANDAŞA EĞİTİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2026-2030 Yapay Zeka Eylem Planı'nın hayata geçirildiğini ifade eden Kacır, "Eylem Planı'nın ana unsurları 'Fark et, İstifade et, Üret ve Yönet'. Bu hedefler doğrultusunda iki yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz" diye konuştu.

'KAMU VERİ SETLERİ GELİŞTİRİCİLERE AÇILIYOR'

Kamu veri setlerinin geliştiricilere açılacağını bildiren Bakan Kacır, "Böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız. Donanım altyapısını güçlendirecek, veri merkezi kapasitemizi gigavat düzeyine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'HIT-30 İLE 10 MİLYAR DOLARLIK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI'

Yatırım süreçlerine ilişkin verileri de paylaşan Kacır, "Bu süreçte özellikle HIT-30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Bütün bunların yanında yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz" dedi.

'KÜRESEL ADALET VE REFAH VURGUSU'

Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çeken Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirirken yapay zekanın beraberinde getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, yapay zekanın gelişmesine ve insanlığın tümüne hizmet etmesine imkan sağlayacak politikaların uluslararası düzeyde hayata geçmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak. Bütün bu adımlarla birlikte küresel barışa, insanlık faydasına ve özellikle refahın dünyanın dört bir yanına daha etkin ve adil şekilde yayılmasına dönük adımları atmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye yapay zekada 5 milyon eğitim hedefliyor - Son Dakika

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