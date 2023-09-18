Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti - Son Dakika

Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti

Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti
Son Güncelleme: 18.09.2023 12:48

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da yaşayan 40 yaşındaki anne Laura Barajas, ölümcül bir bakteri ile bulaşmış olan tilapia balığı yedikten sonra dört uzvunu kaybetti. Arkadaşı Anna Messina, Laura'nın yerel bir pazardan aldığı balığı yedikten sonra hastalandığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Kalifornia'da yaşayan 40 yaşındaki anne Laura Barajas, bakteri barındırantilapia cinsi balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti.

Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti

Laura'nın yakın arkadaşı Anna Messina, Laura'nın pazardan aldığı tilapia cinsi balığı satın alıp yedikten sonra fenalaştığını söyledi.

Anna şöyle devam etti: 'Messina, 6 yaşında bir oğlu olan Barajas'ın, San Jose'deki yerel bir pazardan satın aldığı ve evinde kendisi için hazırladığı balığı yedikten günler sonra fenalaştı.

"Neredeyse hayatını kaybediyordu. Bir solunum cihazına bağlıydı."

Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam bir sepsisi vardı ve böbrekleri yetmezlik gösteriyordu."

Messina, Barajas'ın Vibrio Vulnificus adlı, çiğ deniz ürünlerinde ve deniz suyunda bulunan potansiyel olarak ölümcül bir bakteri ile enfekte olduğunu söylüyor.

Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti

UCSF Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, KRON'a şunları söyledi: "Bu bakteri ile enfekte olmanın yollarından biri, onunla kontamine olmuş bir şey yemektir ve diğer yolu da bu böceğin yaşadığı suya maruz kalan bir kesik veya dövmeye sahip olmaktır."

Zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar için özellikle endişe verici bir enfeksiyon olduğunu belirtti.

CDC'ye göre her yıl yaklaşık 150 ila 200 Vibrio Vulnificus vakası bildirilmektedir. Enfekte olanların yaklaşık beşte biri ölür.

Messina, Barajas'ın tıbbi masraflarına ve yeni hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlattı. Pazar sabahı itibariyle toplamda 39.000 dolardan fazla bağış toplandı.

Bağış kampanyası şunları söylüyor: "Küçük bir işlem yapmanın onun hayatını sonsuza dek değiştireceğini bilmiyordu. Laura, hayatı için bir aydan fazla bir süredir hastanede, şimdi dört uzvu olmayan biri."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, California, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
12:31 Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti
12:21 Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum
12:04 Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar
11:57 Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
11:53 Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü
11:52 Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti
11:41 Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor
11:28 Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 13:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement