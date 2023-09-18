Bakteri barındıran tilapia cinmsi balık yiyen anne dört uzvunu kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri Kalifornia'da yaşayan 40 yaşındaki anne Laura Barajas, bakteri barındırantilapia cinsi balık yedikten sonra dört uzvunu kaybetti.

Laura'nın yakın arkadaşı Anna Messina, Laura'nın pazardan aldığı tilapia cinsi balığı satın alıp yedikten sonra fenalaştığını söyledi.

Anna şöyle devam etti: 'Messina, 6 yaşında bir oğlu olan Barajas'ın, San Jose'deki yerel bir pazardan satın aldığı ve evinde kendisi için hazırladığı balığı yedikten günler sonra fenalaştı.

"Neredeyse hayatını kaybediyordu. Bir solunum cihazına bağlıydı."

Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam bir sepsisi vardı ve böbrekleri yetmezlik gösteriyordu."

Messina, Barajas'ın Vibrio Vulnificus adlı, çiğ deniz ürünlerinde ve deniz suyunda bulunan potansiyel olarak ölümcül bir bakteri ile enfekte olduğunu söylüyor.

UCSF Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, KRON'a şunları söyledi: "Bu bakteri ile enfekte olmanın yollarından biri, onunla kontamine olmuş bir şey yemektir ve diğer yolu da bu böceğin yaşadığı suya maruz kalan bir kesik veya dövmeye sahip olmaktır."

Zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar için özellikle endişe verici bir enfeksiyon olduğunu belirtti.

CDC'ye göre her yıl yaklaşık 150 ila 200 Vibrio Vulnificus vakası bildirilmektedir. Enfekte olanların yaklaşık beşte biri ölür.

Messina, Barajas'ın tıbbi masraflarına ve yeni hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlattı. Pazar sabahı itibariyle toplamda 39.000 dolardan fazla bağış toplandı.

Bağış kampanyası şunları söylüyor: "Küçük bir işlem yapmanın onun hayatını sonsuza dek değiştireceğini bilmiyordu. Laura, hayatı için bir aydan fazla bir süredir hastanede, şimdi dört uzvu olmayan biri."