Bakü\'nün zaferi Macron\'un uykularını kaçırdı! Türkiye ve Azerbaycan hakkında küstah sözler

Azerbaycan'ın Karabağ'da 24 saat süren antiterör operasyonu ve ateşkes anlaşması sonrasında uykuları kaçıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda son derece endişeli, çünkü şu anda tehlikede olan bu. Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, Bakü'nün manevralarını her zaman destekleyen bir Türkiye ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir Azerbaycan hükümeti var" açıklamalarında bulundu.

BAKÜ'NÜN ERMANİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı ve 24 saatte zaferle sonuçlanan terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim oldu ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başladı. Taraflar masada Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konularını ele alırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Bakü'nün Ermenistan toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

"TÜRKİYE BAKÜ'NÜN MANEVRALARINI HER ZAMAN DESTEKLEMEKTE"

Fransız TF1 ve France 2 televizyonlarında konuşan Macron "Fransa Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda son derece endişeli, çünkü şu anda tehlikede olan bu" dedi. "Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, Bakü'nün manevralarını her zaman destekleyen bir Türkiye ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir Azerbaycan hükümeti var" ifadelerini kullanan Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik olası bir saldırısından endişe duyduğunu söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından Azerbaycan ve Ermenistan'dan üst düzey yetkilileri ağırlamaya hazırlandığı öğrenildi. AFP Haber ajansı, iki taraf arasındaki görüşmelere Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanı Simon Mordue'nun başkanlık edeceğini duyurdu. Toplantıya Erivan ve Bakü'den yetkililerin dışında Fransa ve Almanya'dan da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.

ALİYEV VE PAŞİNYAN GÖRÜŞECEK

Salı günü Brüksel'de yapılacak toplantı, saldırıdan bu yana bu tür ilk karşılaşma olacak ancak her iki ülkenin liderlerinin gelecek ay bir araya gelmesi planlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde bir araya gelecek.