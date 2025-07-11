Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan'ı ziyaret edebilirim - Son Dakika
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Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan'ı ziyaret edebilirim

Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan\'ı ziyaret edebilirim
11.07.2025 20:53
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenin ardından DEM Parti heyetini ağırladı. Barzani görüşmede, uygun koşulların olması durumunda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret edebileceğini söyledi.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, uygun koşulların olması durumunda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret edebileceğini açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK'lı bir grup, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yaktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARI YAKTI

Düzenlenen törende DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu. Teröristlerin silah bıraktığı programı basın mensupları da takip etti. Alanda Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.

DEM PARTİ'DEN BARZANİ'YE ZİYARET

Öte yandan silah bırakma töreninin ardından DEM Parti heyeti, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin "Başkan Mesud Barzani, 11 Temmuz 2025 Cuma günü Selahaddin'de, aralarında Ahmet Türk, Leyla Zana, Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Partinin Dış İlişkiler Sorumlusu Berdan Öztürk'ün yer aldığı üst düzey bir heyeti kabul etti" denildi.

ÖCALAN'DAN ZİYARET TALEBİ

Açıklamada ayrıca "Görüşmede konuk heyet, Türkiye'deki barış sürecine verdiği güçlü, ulusal ve stratejik destekten dolayı Başkan Barzani'ye teşekkür etti.

Heyet, Başkan Barzani'den bu tarihi süreçteki destek rolünü farklı aşamalarda sürdürmesini istedi. Ayrıca Sayın Öcalan'ın mesajını ve talebini ileterek Başkan Barzani'nin kendisini ziyaret etmesini talep etti" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'I ZİYARET EDEBİLİRİM"

Açıklamada Barzani'nin görüşme sırasında uygun koşullar olması durumunda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret edebileceğini söylediği kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan'ı ziyaret edebilirim - Son Dakika

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