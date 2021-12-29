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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
BBC

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

29.12.2021 19:26
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İstanbul'da geçen ay sokakta yürüyen tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkındaki iddianame tamamlandı.

İstanbul'da 9 Kasım'da, bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz'i sokakta yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında, üç ayrı suçlamayla ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ağır yaralanan Başak Cengiz daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanmıştı.

Güvenlik kameralarının kayda aldığı saldırı kamuoyunda büyük öfke yaratmıştı.

Başak Cengiz'in öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede tutuklu Can Göktuğ Boz; "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" ile suçlanıyor.

İddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse Boz hakim karşısına çıkarılacak.

Ne olmuştu?

28 yaşındaki Başak Cengiz çalıştığı inşaat firması tarafından geçici görevle gönderildiği İstanbul'da saldırıya uğradı.

Başak Cengiz akşam saatlerinde Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürürken arkasından gelen hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısında yaralandı.

Kameraların kaydettiği saldırıdan sonra Boz olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Cengiz ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Can Göktuğ Boz'un işlediği cinayet sonrası elinde kılıçla Ataşehir'de yaşadığı binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

Komşuları ise daha önce Boz'u polise şikayet ettiklerini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre Boz'un komşusu Bahar Akkanat, "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi" dedi.

Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu.

Evinde 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi

Polis kimliği tespit edilen Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı. Boz'un evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Boz hakimlikteki sorgusunda "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule dört kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım" demişti.

Başak Cengiz'in adı geçen ay mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verilmiş; törende konuşan Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Daha ne güzel projelere imza atacaktı. Ne yazık ki kalemini kırdılar. Zalim cani, kıydı yavruma" diye konuşmuştu.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
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