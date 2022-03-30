BBC araştırması: Suriyelilere Ukrayna'da savaşmaları için ayda 7 bin dolara kadar varan ücretler teklif ediliyor - Son Dakika

Hasan, Suriyeli bir gönüllü ve Ukrayna'da Rus ordusuyla birlikte savaşa katılmaya hazırlanıyor.

BBC Arapça Servisi'nin yaptığı araştırma, Ukrayna'da Hasan gibi gönüllü olarak Rus askerleriyle aynı safta savaşmayı kabul eden Suriyelilere ayda 7 bin dolara kadar varan ücretler teklif edildiğini ortaya çıkardı.

Rusya bundan iki hafta önce Orta Doğu'dan yaklaşık 16 bin savaşçının Ukrayna'da Rus ordusu saflarında savaşmaya gönüllü olduğunu açıklamıştı.

Hasan Suriye'de hükümetin denetimindeki bir kentte eşi ve üç çocuğuyla yaşıyor.

Güvenlik gerekçesiyle gerçek isminin ve nereli olduğunun açıklanmasını istemiyor.

9 yıldır Suriye ordusunda askerlik yapan Hasan şu anda yeniden Rusya'nın yanında gönüllü olarak savaş alanına dönmeye hazırlanıyor.

Para için gidiyor

Hasan, aslında savaşı haksız buluyor:

"Rusya Ukrayna'da katliam yapıyor ve yiyecek bulamayan Suriyelilerin yoksulluğundan yararlanarak onlara kendisinin yanında ölmeleri için cüzi bir miktar para veriyor."

Ukrayna'ya gitmeye gönüllü olmasının temel sebebinin paraya ihtiyacı olması olduğunu söyleyen Hasan cephede savaşması için 7 bin dolar verildiğini, geri görevlerde çalışacaklara ise bunun yarısının verildiğini anlatıyor.

BBC, Rus güçleriyle beraber Ukrayna'da savaşmayı teşvik eden bazı Facebook grupları ve web sayfalarına ulaştı.

Bu gruplardan birinin 20 binden fazla üyesi var.

Bu gruptaki paylaşımlardan birinde "Biz orduda görev yapmış bir grup genciz ve Beşinci Tümen saflarında savaşmak üzere sözleşmeliyiz. Bu grubun üyelerinden Rusya'ya gidebilmemiz için yardım istiyoruz" deniliyor.

Bir başka paylaşımda Ukrayna'ya gitmeye gönüllü olacaklara ayda 1600 dolar ödeneceği kaydediliyor ve "Rusya hükümeti bütün giyecek ve yiyecek masraflarını karşılayacak. Eğer savaşçı çatışmalarda yaralanırsa büyük tazminat verilecek" deniyor.

Aynı paylaşımda, Rusların gönüllülere savaş bittiğinde minnettarlıklarının nişanesi olarak 55 bin dolar ödül vereceği de söyleniyor.

Bir başka paylaşımda bir Suriyeli "Öldürülebilirim. Ama benim için en önemli şey oğlum ve eşimin geçimini sağlamak. Libya'dakinin aynısı olacak. Kendi ülkemiz olmayan bir yere gidip ölmek için para alacağız, orada gömüleceğiz" diyor.

Hasan, BBC Arapça Servisi'ne, "Suriyeliler vaadedilen para için gidiyor. Çok sayıda gönüllü olarak başvuran var. Ben en az 200 kişinin gönülü olduğunu biliyorum" diyor.

Londra merkezli ve Suriye hükümetine muhalif gruplara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın, Şam, Halep, Hama ve Rakka dahil bazı Suriye kentlerinde 14 gönüllü kayıt merkezi açtığını söylüyor.

BBC Arapça Servisi Facebook üzerinden, Ruslar için gönüllü kaydettiğini söyleyen biriyle de görüştü.

Bu kişi "Ukrayna için gönüllü kaydı Libya'dakiyle aynı şekilde yapılıyor. Farklı bölgelerde (bu işi yapan) temsilciler var. Gönüllü, başvurduktan sonra fikrini değiştirme hakkına sahip. Kimse sizi zorlamıyor" diyor.

'Gönüllülerin yüzde 90'ı ölecek'

Suriye, tahıl ihtiyacının çok büyük bir kısmını Ukrayna ve Rusya'dan ithal ediyor. Geçen ay Suriye hükümeti Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle şeker ve buğday ürünleri gibi bazı gıdaların dağıtımını kontrollü olarak yapmayı planladığını açıkladı.

Hasan, "Ukrayna'daki savaş benzin, yiyecek, içecek, herşeyin fiyatının yükselmesine yol açtı" diyor.

BBC henüz Ukrayna'ya Suriyeli gönüllülerin ulaştığına ilişkin bir kanıta ulaşamadı. Fakat Suriye iç savaşında hükümeti destekleyen Rusya'da medya sürekli olarak Suriye silahlı kuvvetlerinin 'borcunu ödemek' istediği yönünde yorumlara yer veriyor.

Hasan ise gönüllü olmalarının ideolojik bir yanı olmadığını, geçim sıkıntısı yüzünden gittiklerini tekrarlıyor, "Rusya, para karşılığı savaşacak birilerini bulabildiği sürece kendi askerlerini kaybetmek istemiyor" diyor.

Ayrıca başvuruları kabul edilenlerin, Rusya'ya gönderilmeden önce, Lazkiye yakınlarındaki Hmeynim üssünde bir eğitim gördüklerini de ekliyor.

Rusya şu ana kadar Ukrayna'da 1351 askerinin öldürüldüğünü söyledi. ABD ise öldürülen Rus askerlerinin sayısının 7 bine yaklaştığını söylüyor.

Suriye'de insani yardım sağlayan Uluslararası Kurtarma Komisyonu (International Rescue Committee) IRC, ülkede 11 yıl devam eden iç savaş nedeniyle şu anda nüfusun yüzde 60'ı ya da 12 milyon kişinin açlık ve geçim sıkıntısıyla yüzyüze olduğunu tahmin ediyor.

Hasan'ın ailesi, onun Ukrayna'ya gitmesine karşı. Ama Hasan başka çaresi olmadığını söylüyor, "Para için gitmek zorundayım" diyor. "Bu savaşta gönüllülerin yüzde 90'ı muhtemelen ölecek" diyor.