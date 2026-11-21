Uyarı: Metinde şiddet, zorlama ve cinsel istismara dair ayrıntılar ve küfürler bulunuyor. Londra'da cinsel suçları soruşturan bir polis dedektifinin, soruşturmasını yürüttüğü kadınları cinsel istismara uğrattığı ve polis teşkilatının bu dedektifi durdurmak adına çok sayıda fırsatı kaçırdığı ortaya çıktı. BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Panorama'nın haberine göre dedektif Warren Arter, davasını soruşturduğu kadınlardan biriyle daha sonra evlendi ve bu kadın da gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Warren Arter, Londra'nın güneydoğusunda cinsel saldırıları araştıran bir birimin başındaydı ve bu konumunu korumakla yükümlü olduğu kadınları hedef almak için kullandı.İlk kez konuşan iki kadın, Panorama'ya Arter'ın kendilerini nasıl manipüle ettiğini anlattı. Kadınlardan biri, Arter'ın kendisine tecavüz ettiğini söyledi.Arter ayrıca eşi Rebekah'nın cinsel istismara uğradığı anları filme almış ve görüntüleri dağıtmıştı. Rebekah, iki yıl önce Arter ile birlikte tatildeyken Barbados'ta hayatını kaybetti. BBC, Arter'ın burada yaşananlar hakkında nasıl yalan söylediğini de ortaya çıkardı.Londra Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştığı süre boyunca Arter hakkında birçok soruşturma yürütüldü. Şimdiyse bu soruşturmalardan birini yöneten eski bir dedektif potansiyel kurbanlar bulmasına rağmen, üst düzey yetkililerin soruşturmalarına müdahale etmeye çalıştığını söyledi.Arter, bu soruşturma sonucunda görevden uzaklaştırılmış olsa da uyuşturucu suçlarından dolayı 2023'te işten çıkarılana kadar yedi yıl boyunca tam maaş almaya devam etti.Barbados'ta karısının ölümünü de öğrenen Londra Polisi, bir sonraki yıl başka bir cinsel suç şikayeti nedeniyle Arter'ı İngiltere'ye döndüğünde tutukladı.Arter, birkaç gün sonra Wandsworth Cezaevi'nde intihar etti. Aleyhindeki delillere rağmen Londra Polisi, dedektifliği döneminde yürüttüğü soruşturmaları incelemedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü, BBC'nin araştırmasından sonra ilk kez kamuoyu önünde Arter'ın istismar ettiği kadınlardan özür diledi. Polis, Arter'ın elektronik cihazlarını inceleyerek başka mağdurların olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını ve diğer kadınları da şikayetçi olmaya teşvik ettiklerini belirtti.Panorama, Londra Polisi'nin Arter'ı durdurmak için ele geçen birçok fırsatı kaçırdığını ortaya çıkardı: Bu son kaçırılan fırsat daha büyük önem taşıyor. Çünkü o dönem Londra Polisini "kurumsal olarak kadın düşmanı" diye tanımlayan Casey Raporu yayımlanmıştı. Londra Polisi'nden iki tecavüzcü ve katil, Wayne Couzens ve David Carrick mahkum edilmişti. Ayrıca Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley "her taşın altına bakılacağına ve altındaki her şeyle mücadele edileceğine" dair söz vermişti. Panorama, polis denetleme kurumu Bağımsız Polis Şikayetleri Ofisi (IOPC) tarafından yürütülen bir soruşturmada Arter'ın potansiyel 21 kurbanının tespit edildiğini ortaya koydu. Londra Polisi, Arter'ın 20 yıllık görev süresi boyunca soruşturduğu davalardaki tüm kadınlarla temasa geçmedi.'Tecavüze uğramalısın'Mart 2024'te "Layla" adını verdiğimiz bir kadına gönderilen etek altı fotoğrafının, Arter'ın tutuklanmasına yol açması gerekiyordu.Şartlı salıverme koşulları veya gözaltı, karısı Rebekah'yı Barbados'a götürmesini engelleyebilirdi.28 Haziran'da Arter, adadan Rebekah'nın akrabalarını arayıp öldüğünü bildirdi.Rebekah, 2006'da şiddet yaşanan bir ilişkiden kurtulmuştu. Londra Polisi de eski partnerini soruşturması için o dönem başkomiserlik yapan Warren Arter'ı görevlendirdi. Arter, Rebekah'nın peşine düştü, bir ilişkiye başladılar ve kısa süre sonra birlikte yaşamaya başladılar. Şimdi yetişkin olan oğlu Elliot, Arter'ın başlangıçta annesinin kendini "daha güvende" hissetmesini sağladığını ama davranışlarının kısa süre sonra değiştiğini söylüyor.Elliot, "Ona 'Mutfağa gir, yemeğimi yap seni sürtük. Bana bir çay yap seni kaltak' derdi" diye hatırlıyor.Elliot'a göre Arter, onunla oturma odasındayken tabletinden açıkça porno izliyordu.Arter ayrıca Elliot'tan idrar örneği aldı. Bunu çocuğun gelecek vadeden futbol kariyerine yardımcı olmak için polis laboratuvarında test edeceğini söyledi. Fakat Elliot şimdi bunun Arter'ın uyuşturucu kullanımını gizleme çabası olduğundan şüpheleniyor.Rebekah'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, Arter ile paylaştığı evde uyuşturucu kullanımının rutin hale geldiği, hatta akıllı hoparlörden "G o'clock" (GHB adlı tecavüz ilacına gönderme) uyarısının verildiği yönünde ifadeler dinlendi.Arter, ölümünden önceki yıllarda karısının cinsel istismara uğradığı videoları çekmiş ve dağıtmıştı. BBC bu videolardan bazılarını izledi.Birçok sahnede Arter hakaret ederken, Rebekah'nın baygın veya etkisiz hale geldiği görülüyor.Bir videoda "Tecavüze uğramalısın" diyor.Bir diğer kayıtta ise Arter'ın kameranın arkasındaki bir adama sessiz olmasını söyleyerek "yoksa çıldırırlar" dediği duyuluyor. Bu da videonun daha büyük bir izleyici kitlesi için çekildiğini gösteriyor.Arter'ın işlediği suçlar o kadar pervasızdı ki Rebekah'nın taciz videolarını, böyle bir şey istemedikleri halde tanıdığı en az dört kadına gönderdi.İki kadın, soruşturmasını yürüttüğü kişilerdi. Bunlardan biri de Layla'ydı.Tecavüze uğradığını bildirdikten sonra 2010 yılında Arter ile tanışmıştı. On yıldan uzun süre Arter'ın istismarına uğradı. Nihayetinde daha sonra sildiği etek altı fotoğrafını Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu (IOPC) çalışanlarına ihbar etti.Hem Layla hem de IOPC ile konuştuğu sırada yanında bulunan yetişkin kızı, fotoğraftaki kadının daha önceki videolardan tanıdığı Rebekah olduğunu söylüyor. IOPC, söz konusu personelin fotoğraftaki kadının kimliğinin söylendiğini hatırlamadığını ve bir kaydının da bulunmadığını söylüyor. Ayrıca, Arter artık polis memuru olmadığı için soruşturma yetkisinin bulunmadığını belirtiyor.Ancak kuruluş, etek altı fotoğraf çekme suçlamasını Londra Polisine bildirdi. Soruşturma çağrısıArter'ın istismarları, Rebekah ile tanıştıktan kısa bir süre sonra, 10 yıldan daha uzun bir süre önce durdurulabilirdi.2017'de başlatılan bir soruşturma sırasında Arter IOPC tarafından sorgulandığında, Rebekah ile ilişkilerinin bir gece dışarıda tesadüfen karşılaşmalarının ardından başladığını söylemişti. Kadının da bu açıklamayı doğruladığı belirtilmişti.Fakat Panorama ekibi, Rebekah'nın 2006'da ev içi şiddet davasının sonuçlanmasından sonraki üç ay boyunca, Londra Emniyet Müdürlüğü numaralarından telefon bombardımanına tutulduğunu buldu. Bu süreçte dokuz saatten fazla süren görüşmeler yapıldı. Ayrıca Arter'ın, herhangi bir gerekçe olmaksızın polisin bilgisayar sistemlerinde Rebekah'nın adını arattığı da biliniyor.Polis memurları benzer koşullarda başlayan ilişkiler nedeniyle disiplin soruşturmalarıyla, hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Fakat o dönemde Arter'a herhangi bir disiplin cezası verilmedi.

Üstlerinin bu ilişkiyi ne zaman öğrendiği belli değil ama bazı meslektaşlarının durumu daha önceden bildikleri anlaşılıyor.BBC'nin edindiği bilgilere göre, dört polis memuru Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu (IOPC) soruşturmasına, Arter'ın Rebekah ile dava kapsamında görüştüğüne inandıklarını söyledi. Bir polis memuru, Rebekah'nın ev içi şiddet mağduru olduğunu bildiğini ama ifade vermeyi reddettiğini belirtti.Londra Polisi'nin Panorama'ya yaptığı açıklamada, "Arter'ın meslektaşlarının Rebekah ile ilişkisinden haberdar oldukları ama soruşturma sırasında görüştüklerini bilmedikleri, bu nedenle hakkında herhangi bir disiplin soruşturması başlatılmadığı" belirtildi.Arter hakkında yürütülen çeşitli soruşturmaların hiçbiri, 2024'te tutuklanmasına kadar resmi suçlamayla sonuçlanmadı. Hatta bir keresinde taciz suçundan tutuklandıktan sonra tazminat bile aldı.IOPC, BBC'ye yaptığı açıklamada, 2020 yılı itibarıyla tespit edilen 21 olası Arter mağdurundan Layla ve Rebekah da dahil sekizinin Arter ile uygunsuz temas veya ilişkiler içinde olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.Panorama'nın edindiği bilgilere göre 12 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını ve cinsel tacize uğradığını iddia eden en az bir mağdur daha bulunuyor.Daha önce mağdurlara yardım alanında çalışan Dame Vera Baird, Arter'ın kariyeri boyunca ele aldığı tüm davalarla ilgili bağımsız bir güç tarafından soruşturma başlatılmasını talep ediyor."Bir doktorun bir kişiyi istismar ettiği tespit edilirse, tüm sicili baştan sona incelenir."Bu gerçekten çok çirkin bir durum, şu anda onun yüzünden travma yaşayan kadınlar olacak."Üst düzey yetkililerden 'müdahale'Dedektif Jaysen Veeren, 10 yıl önce Arter hakkında soruşturma başlatmaya çalıştığında, üst düzey yetkililerin çalışmalarına müdahale etmeye çalıştığını söylüyor.Veeren, Londra polis teşkilatında polislerin görevi kötüye kullandığı şüphesi bulunan vakaları soruşturan Mesleki Standartlar Müdürlüğü'nde (DPS) hızla yükselen bir polisti. Bu müdürlüğün teşkilat içindeki kötü şöhreti nedeniyle ekibe katılmasının "aptallık" olacağı konusunda uyarıldığını söylüyor."DPS'ye 'sıçanlar' deniyor, kendi insanınızı yiyorsunuz" diyor.Fakat 2016'da, Arter'ın mağdurlarla davranışları hakkında şikayette bulunan bir ihbar geldiğinde müdürüne "İşte bu, benim bu işe girme sebebimdi" dediğini hatırlıyor.Başlangıçta soruşturması desteklenmişti ve Londra'da turistken cinsel saldırıya uğradığını bildiren bir kadınla görüşmek üzere Avustralya'ya gitti. Londra'ya turistik gezi yaparken uğradığı cinsel tacizi ihbar ettikten sonra Arter ile tanıştığını ve kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.

Veeren daha sonra diğer vakaları telefonla aradı."Bir kurbanımız vardı ve birdenbire ikinci, üçüncü bir kurbanımız oldu" diye hatırlıyor. "Bir cinsel saldırganla karşı karşıya olduğumuz çok açıktı."Arter kadınların çoğunu tek başına ziyaret edebilmişti. Kadınlardan biri Veeren'e "Sanki cinsel organı açık bir şekilde evime girmiş gibiydi" demişti.Veeren sonunda Arter'ı tutukladı ve Aralık 2016'da görevden uzaklaştırdı fakat Arter'ın telefonu silinmişti.Ardından Arter'ın soruşturduğu tüm kadınlarla iletişime geçmek için bir plan yaptı. Fakat engellendiğini ve ekibinin DPS dışındaki üst düzey yetkililerden "müdahale" ile karşılaştığını söylüyor.BBC'nin ele geçirdiği e-postalar, soruşturmanın bir baş dedektif müfettişi tarafından "cadı avı"na benzetildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Londra Polisi'nin "yetenek kaybı" yaşaması gerekçesiyle soruşturmanın meşruiyetinin sorgulandığı da görülüyor. Bir polis yetkilisi Veeren'in müdürüne, personelin davayı bir "olta atma" girişimi olarak gördüğünü söyledi.Görevden ayrılan iki üst düzey yetkili, BBC'ye bunun bir müdahale olmadığını ve meslektaşlarının soruşturmanın yürütülme biçimiyle ilgili endişeleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.Veeren, soruşturmasını genişletemediğini ve Arter'ın tüm davalarını inceleyemediğini söylüyor.Dava dosyasını, tam da bunu yapacakları beklentisiyle bağımsız kuruluş IOPC'ye devretti. Daha sonra çalıştığı birim içindeki yolsuzluk iddialarıyla birlikte endişelerini denetleme kurumuna bildirdi.İddialarının hiçbirinin dikkate alınmadığını öğrenince 2019'da polis teşkilatından istifa etti. Londra Polisi, Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu'na (IOPC) yaptığı şikayetlerin ya çürütüldüğünü ya da doğrulanmadığını belirtiyor.Tuvalette yalnızLayla, Arter'ın istismarının "hayatını mahvettiğini" ve hala evden çıkmakta zorlandığını söylüyor.Layla, IOPC'ye Arter'ın etek altı fotoğrafını çekmesini ihbar etmesinden 14 yıl önce, bir otel odasında bir personel tarafından tecavüze uğradığını bildirmişti.Tecavüz biriminin başı Arter, davasına bakmaya ve hemen ardından Layla'yı hedef almaya başladı.İlk karşılaşmalarından birkaç saat sonra Arter, Layla'dan başını kucağına koymasını istedi ve ardından bir polis memuru onları cinsel saldırı mağdurları merkezine götürürken saçlarını okşadı.Orada, Arter, personel tarafından tuvalette Layla'yla yalnız başına bulundu.Bir doktor, Arter'ın davranışlarından o kadar endişelendi ki Layla ile olan yakınlığıyla ilgili kaygılarını polise bildirdi.Layla bize Arter'ın kendisi muayeneden geçerken orada bulunduğunu söyledi.Londra polisi, o dönemde alkolik ve savunmasız durumdaki Layla ile dedektifin devam eden temasını soruşturmadı veya takip etmedi.Layla'nın anlattığına göre, Arter sonraki birkaç ay içinde defalarca ziyaret etti ve "terapi zamanı" olarak tanımladığı süreçte kendisini cinsel olarak istismar etti.Panorama'nın öğrendiğine göre Arter, meslektaşlarına Layla'nın kendisine çok fazla bağlandığını söylemişti.Layla'nın davasında mağdura gösterdiği özen takdir edildi, tıpkı gelecekteki eşi Rebekah'nın ev içi şiddet davasında olduğu gibi.Arter, Temmuz 2010'da savcılığın resmen suçlama yapmayı reddettiğini Layla'ya bildirdikten sonra bile temasını sürdürdü. Devlet destekli bir program kapsamında başarılı bir tazminat davası açmasına yardımcı oldu.Veeren soruşturmasını IOPC'ye devrettikten sonra, denetleme kurulu Layla'nın Arter tarafından "yönlendirildiğini" belirtti.Layla, o sırada görevden uzaklaştırılmış olan Arter'ın kendisine denetçilere ne söylemesi gerektiğini söylediğini anlatıyor. Arter ise ifade vermedi.Layla'nın bilinen savunmasız haline ve Arter aleyhindeki kanıtlara rağmen, cinsel istismarına ilişkin kanıt dosyasının savcılığa gönderilmesi üç yıl sürdü ve savcılık 2020'de suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçti.Arter'ın disiplin soruşturmasına çıkması için üç yıl daha geçmesi gerekti ve o da uyuşturucu suçlarından dolayıydı.Nihayet 2023'te polislikten kovuldu. Görevden uzaklaştırıldığı süre boyunca en az 300 bin sterlin maaş aldı. Emekli maaşını da korudu.Ancak, Arter'ın polis teşkilatından ayrılmasına rağmen, cinsel taciz iddialarının yeniden incelenmesine karar verildi.Mart 2024'te IOPC personeli Layla'yı evinde ziyaret etti. Layla, Arter'ın kendisine etek altı fotoğrafını gönderdiğini anlattı. Bu noktada, Arter'ın istismarının farkına varmaya başladığını söylüyor.Denetleme kurulu, yasadışı görüntü hakkında Londra polisini bilgilendirse de Arter gözaltına alınmadı. Polis, Panorama'ya bunun yeni suç kayıt sisteminin kullanımındaki insan hatasından kaynaklandığını söyledi.Fotoğraflar, uyuşturucular ve gizli güvenlik kameralarıRebekah, 28 Haziran 2024'te Arter ile birlikte tatildeyken Barbados'taki bir otel odasında hayatını kaybetti.Arter'ın anlattığı yalanlardan ve olay hakkında sürekli farklı bir şeyler anlatmasından rahatsız olan oğlu Elliot ve gelini Lacey çiftin güneydoğu Londra'daki evine gitti.Yetkililer, çeşitli uyuşturucular ve Arter'ın yerleştirdiği gizli güvenlik kameraları bulduklarını söylüyor.Ayrıca Rebekah'nın çıplak ve morarmış halde, cinsel eylemlerde bulunduğu ve görünüşe göre rızası olmadan çekilmiş fotoğraflarını da buldular.2 Temmuz'da Elliot ve Lacey, Arter'ın çalıştığı karakola, Bexleyheath Polis Karakoluna gittiler.Çiftin anlattığına göre, personel başlangıçta binlerce kilometre uzaktaki Rebekah'nın ölümüyle ilgilenmemişti ama Arter'ın adını andıklarında polis memurları ilgilenmeye başlamıştı. Lacey, "Tam bir kaos gibiydi" diyor.Aile, Londra Polisi'nin soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla Barbados'a polis memurları göndermeyi düşündüğünü öğrendiklerini söylüyor.Ancak BBC'ye verilen bilgilere göre Londra polisinin üst düzey komuta grubundan bir yetkili o akşam olay hakkında bilgilendirildi ve Arter'ın işlediği suçlar ışığında Barbados'a polis göndermeme kararı alındı. Londra Polisi, BBC'ye yaptığı açıklamada herhangi bir suç isnadı bulunmadığı için bu kararı aldıklarını belirtti.O haftanın ilerleyen günlerinde, Londra Polisi Layla'yı ziyaret edip, Arter hakkında görüştü. Layla görüşmede Arter'ın kendisine bir kere tecavüz ettiğini ve bir kere de cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.Arter, 9 Temmuz'da Barbados'tan Londra'ya döndü ve Heathrow Havalimanı'nda tecavüz, röntgencilik ve zorlayıcı kontrol suçlamalarıyla tutuklandı. Üç gün sonra hapishanede intihar etti.BBC'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü taleplerine rağmen, ne Metropolitan Polis Teşkilatı ne de Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu (IOPC), Arter'ın cinsel tacizine ilişkin soruşturma raporlarını yayınladı.'Kirli sır'Arter, tecavüz ve cinsel saldırı soruşturmalarındaki başarılarıyla övgü alan bir birimin yıldız dedektifi olarak görülüyordu.Ancak Londra Polisi, söz konusu birimin gelen ihbarlar üzerine işlem yapma oranını hiç soruşturmadı. 2009'da, o dönem Londra Belediye Meclisi Üyesi olan Muhafazakar Partili siyasetçi James Cleverly, birimin %96'lık bir başarı oranına ulaştığını söylemişti.Bu oran Londra ortalamasının üç katıydı ve o dönem bazı polislerin suç kayıtlarını sistematik olarak manipüle ettiği biliniyordu. Dame Vera, 2006'dan 2024'e kadar Arter'ı durdurmak için birçok fırsatın kaçırıldığını söylüyor."Yaşananları tam anlamıyla bilen başka insanlar da olmalıydı."Rebekah'nın ailesi, Londra Polisinin Arter'ın Rebekah'yı istismarına başka erkeklerin de yardım edip etmediğini araştırması gerektiğini söylüyor.Rebekah öldüğünde polis Arter ile paylaştığı evdeki elektronik cihazlara el koydu. Elliot, bu cihazlardan bazılarının iki yıldır analiz edilmediğini söylüyor.Avukatı, Arter'ın suçlarının boyutunu tam anlamıyla ortaya çıkarmak için kamuya açık bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.Sophie Naftalin "Bu, Londra Polisi için bir utanç kaynağı ve aynı zamanda saklamak istedikleri kirli bir sır" diyor.

Londra Polis Teşkilatı Panorama'ya yaptığı açıklamada, Arter'ın daha erken tutuklanabileceğini ve konumunu tekrar tekrar kötüye kullanmasının kurbanlara verdiği zarardan dolayı "derinden üzgün" olduklarını belirtti.Açıklamada, Arter'ın cihazlarıyla ilgili ilerlemenin yavaş olduğu kabul edildi ama artık önceliklendirildiği belirtildi. Ayrıca hedef alındığını düşünen herkesin temasa geçmesi teşvik edildi.Tecavüz vakalarının kayıt altına biçiminin 2014'te ülke çapında incelendiği ve suç rakamlarının incelenmesinde önemli değişiklikler olduğu belirtildi.Bağımsız Polis Şikayetleri Ofisi (IOPC) de soruşturmanın üç yıl sürmesinden üzüntü duyduğunu ancak bunun kendi kontrolleri dışında gelişen gecikmelerden kaynaklandığını savundu. İddiaların "son derece ciddiye alındığını" ve bunun sonucunda savcılığa sevk edildiğini de ekledi.Savcılık, delillerin kapsamlı bir şekilde incelediğini ancak o dönemde mahkumiyet için gerçekçi bir ihtimal bulunmadığı sonucuna vardığını belirtiyor.Açıklamada, Arter'ın 2024'teki ölümünden önce kamu görevini kötüye kullanmakla suçlandığı belirtiliyor.Eylül 2025'te, Rebekah'nın davasıyla ilgilenen adli tabip, gelecekteki ölümlerin önlenmesine yönelik bir rapor yayımladı.Açıklamada, önlem alınmadığı takdirde daha fazla ölüm riskinin bulunduğu belirtildi.Buna karşılık, Londra Polisi güvenlik soruşturmalarını iyileştirmek ve yetkilerini kötüye kullanan polis memurlarıyla mücadele etmek için zaten harekete geçtiğini belirtti.IOPC, o dönem Rebekah'nın risk altında olduğuna dair bilgi verilmediğini ve koruma kurallarının sıkılaştırıldığını kaydetti. Elliot, son iki yılını cevap bulmaya çalışarak geçirdiğini söylüyor."Henüz yas tutmayı bitirdiğimi sanmıyorum" diyor."O gün geldiğinde ne olacağını bilmiyorum."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .