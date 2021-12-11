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Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi - Son Dakika

Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi

11.12.2021 13:44

İngiltere'de yaşayan Shannon Richardson ve Jack Gray, her gece saat 2'de düzenli olarak uyanan bebeklerinin neden uyandığını belirlemek için 15 aylık Freddie'yi takibe aldı. Çocuklarını kamera ile izleyen aile, Freddie'nin her gece bebek megafonunu hackleyen bir adam tarafından konuşturulduğunu öğrenince dehşete düştüler.

İngiltere'nin Oxfordshire kentinde ikamet eden Shannon Richardson ve Jack Gray, önceki günlerde yaşadıkları olay nedeniyle bir türlü kendilerine gelemedi. Shannon Richardson isimli kadın, 15 ay önce ilk çocuğu Freddie'yi kucağına aldı. 15 ay boyunca herhangi sorun çıkarmayan ve yatağında uyuyan Freddie, 15 ay sonunda her gece saat 2'de aniden uyanmaya başladı.

KAMERALARI İNCELEMEYE ALDILAR

Shannon Richardson ve Jack Gray, çocuklarını her gece aynı saatte uyandıranın ne olduğunu belirlemek adına kameraları incelemeye aldı. Genç çift, olayın üzerinden çok geçmeden dehşete düşüren gerçeği öğrendi. Buna göre 15 aylık Freddie, her gece aynı saatte bir erkek tarafından uyandırılıyor ve konuşturuluyordu.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Hemen çocuklarının odasına koşan Jack Gray, duvarda asılı olan monitörü yerinden çıkararak kırdı. Büyük korku ve şaşkınlık yaşayan çift, her gün bebekleriyle konuşan kişinin çevrelerinden biri olduğunu düşünüyor. Bu durumun ne kadar süreden bu yana devam ettiğini bilmediklerini belirten aile üyeleri, söz konusu adamın bulunması adına şikayetçi oldu.

TELSİZİ VE MONİTÖRÜ KALDIRDIKTAN SONRA UYANMAMAYA BAŞLADI

Çocuklarının son durumu hakkında konuşan Shannon Richardson, "Oğlumuzu uyandıran şeyin ne olduğunu araştırırken, onun huzursuz olduğunu gördük ve kamera kayıtlarında biriyle konuştuğunu gördük. Ayrıca erkek sesi de çok net duyuluyordu. Kocam odaya giderek, telsizi ve monitörü kırdı. Şu anda bebeğimiz geceleri uyanmıyor" ifadelerini kullandı.

Her gece saat 2'de uyanan bebeklerini kameraya alan çift, gördükleri karşısında dehşete düştü
Her gece saat 2'de uyanan bebeklerini kameraya alan çift, gördükleri karşısında dehşete düştü
Her gece saat 2'de uyanan bebeklerini kameraya alan çift, gördükleri karşısında dehşete düştü
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi - Son Dakika
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