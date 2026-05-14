Belçika Türkiye ile 9 Savunma Anlaşması İmzaladı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ekonomik Misyon kapsamındaki görüşmelerin dördüncü gününde, ülkesinin Türkiye ile dokuz savunma anlaşması imzaladığını söyledi.

Fransız AFP haber ajansına anlaşmalarla ilgili konuşan Francken, "Bugün gerçekten büyük bir adım attık" dedi.

Francken'in ofisinden yapılan açıklamada, altı anlaşmanın Çarşamba günü Ankara'da imzalandığı kaydedildi.

Üç savunma anlaşmasının ise Pazartesi günü İstanbul'da imzalandığı belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede Türkiye ile Belçika arasındaki anlaşmaların parasal değerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Belçika heyeti, dört günlük ekonomik misyonda Türkiye'de temaslarda bulundu.

Mathilde İstanbul'daki Baykar tesislerini de gezdi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ise, Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile Çarşamba günü Ankara'da biraraya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, Belçika ve Türkiye savunma bakanlarının "uzun vadeli stratejik savunma ortaklığına doğru önemli bir adım attıkları" ifade edildi.

"Bu anlaşmalar, ikili savunma ilişkilerinin siyasi diyalogdan somut endüstriyel ve askeri iş birliğine doğru derinleşmesini yansıtıyor" denildi.

Belçika'nın SAFE girişimine Türkiye'nin katılımını desteklediği de ifade etti.

SAFE, AB'nin savunma alanındaki yeni girişimi ve birliğin 2030'a kadar ortak savunma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda oluşturulmuş 150 milyar euroluk bir finansman mekanizması.

AFP'ye konuşan Francken, ayrıntılara girmeden, Türk insansız hava araçları satın alma konusuna ilgi duyulduğunu ifade etti.

Francken, böyle bir alımın Avrupa tedarik kurallarına tabi olacağına da işaret etti ve "Türkiye gerçekten savunmada büyük güce sahip bir ülke, NATO'nun ikinci büyük gücü, bu nedenle elbette sanayileriyle de iş birlikleri ve ortaklıklar kurmak önemli" şeklinde konuştu.

Francken açıklamasında, "Türkiye'nin Avrupa'nın yeniden silahlanması ve savunma sanayisinin güçlendirilmesindeki stratejik önemi açıktır. Avrupa buradaki muazzam potansiyeli göz ardı edemez" dedi.

İki ülke askeri yetenek geliştirme ve savunma sanayinde iş birliği üzerine mutabakat sağladı.

Bu kapsamda Türk subaylar, Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim görebilecek.

Ekonomik Misyon nasıl bir yapı?

Belçika, her yıl iki ülkeye Ekonomik Misyon düzenleyerek değişik coğrafyalarda ekonomik işbirliği ile yatırım olanaklarını zenginleştirmeyi hedefliyor.

2026 senesi için seçilen iki adresten biri Türkiye, diğeri ise Suudi Arabistan.

Belçika Dış Ticaret Ajansı tarafından ve iş dünyasından önde gelen birçok kuruluşun ortaklığında gerçekleştirilen Ekonomi Misyonuna Belçika Kraliyet ailesi liderlik ediyor.

Türkiye misyonunun başında da Kraliçe Mathilde bulunuyor.

450 kişilik bir heyete liderlik eden Mathilde'in ekibinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken'in yanı sıra federal ve bölgesel hükümet yetkilileri ile 250'ye yakın iş insanı yer alıyor.

Belçika'dan Türkiye'ye en son Ekonomik Misyon 2012 senesinde düzenlenmişti.