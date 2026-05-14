Belçika Türkiye ile 9 Savunma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Belçika Türkiye ile 9 Savunma Anlaşması İmzaladı

Belçika Türkiye ile 9 Savunma Anlaşması İmzaladı
14.05.2026 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Savunma Bakanı, Türkiye ile dokuz savunma anlaşması imzalandığını açıkladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ekonomik Misyon kapsamındaki görüşmelerin dördüncü gününde, ülkesinin Türkiye ile dokuz savunma anlaşması imzaladığını söyledi.

Fransız AFP haber ajansına anlaşmalarla ilgili konuşan Francken, "Bugün gerçekten büyük bir adım attık" dedi.

Francken'in ofisinden yapılan açıklamada, altı anlaşmanın Çarşamba günü Ankara'da imzalandığı kaydedildi.

Üç savunma anlaşmasının ise Pazartesi günü İstanbul'da imzalandığı belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede Türkiye ile Belçika arasındaki anlaşmaların parasal değerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Belçika heyeti, dört günlük ekonomik misyonda Türkiye'de temaslarda bulundu.

Mathilde İstanbul'daki Baykar tesislerini de gezdi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ise, Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile Çarşamba günü Ankara'da biraraya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, Belçika ve Türkiye savunma bakanlarının "uzun vadeli stratejik savunma ortaklığına doğru önemli bir adım attıkları" ifade edildi.

"Bu anlaşmalar, ikili savunma ilişkilerinin siyasi diyalogdan somut endüstriyel ve askeri iş birliğine doğru derinleşmesini yansıtıyor" denildi.

Belçika'nın SAFE girişimine Türkiye'nin katılımını desteklediği de ifade etti.

SAFE, AB'nin savunma alanındaki yeni girişimi ve birliğin 2030'a kadar ortak savunma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda oluşturulmuş 150 milyar euroluk bir finansman mekanizması.

AFP'ye konuşan Francken, ayrıntılara girmeden, Türk insansız hava araçları satın alma konusuna ilgi duyulduğunu ifade etti.

Francken, böyle bir alımın Avrupa tedarik kurallarına tabi olacağına da işaret etti ve "Türkiye gerçekten savunmada büyük güce sahip bir ülke, NATO'nun ikinci büyük gücü, bu nedenle elbette sanayileriyle de iş birlikleri ve ortaklıklar kurmak önemli" şeklinde konuştu.

Francken açıklamasında, "Türkiye'nin Avrupa'nın yeniden silahlanması ve savunma sanayisinin güçlendirilmesindeki stratejik önemi açıktır. Avrupa buradaki muazzam potansiyeli göz ardı edemez" dedi.

İki ülke askeri yetenek geliştirme ve savunma sanayinde iş birliği üzerine mutabakat sağladı.

Bu kapsamda Türk subaylar, Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim görebilecek.

Ekonomik Misyon nasıl bir yapı?

Belçika, her yıl iki ülkeye Ekonomik Misyon düzenleyerek değişik coğrafyalarda ekonomik işbirliği ile yatırım olanaklarını zenginleştirmeyi hedefliyor.

2026 senesi için seçilen iki adresten biri Türkiye, diğeri ise Suudi Arabistan.

Belçika Dış Ticaret Ajansı tarafından ve iş dünyasından önde gelen birçok kuruluşun ortaklığında gerçekleştirilen Ekonomi Misyonuna Belçika Kraliyet ailesi liderlik ediyor.

Türkiye misyonunun başında da Kraliçe Mathilde bulunuyor.

450 kişilik bir heyete liderlik eden Mathilde'in ekibinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken'in yanı sıra federal ve bölgesel hükümet yetkilileri ile 250'ye yakın iş insanı yer alıyor.

Belçika'dan Türkiye'ye en son Ekonomik Misyon 2012 senesinde düzenlenmişti.

Kaynak: BBC

Diplomasi, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika Türkiye ile 9 Savunma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde ’yasa dışı bahis’ ve ’suç örgütü’ operasyonu: 61 gözaltı Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:34:51. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika Türkiye ile 9 Savunma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.