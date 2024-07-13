Beryl Kasırgası\'nın 2 Haftalık Uydu Görüntüleri Paylaşıldı

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Atmosfer Araştırmaları Kooperatif Enstitüsü (CIRA), ABD'de ve Karayipler'de büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası'nın 2 haftalık uydu görüntülerini paylaştı.

Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Teksas eyaletini vuran Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükselmiş yaklaşık 3 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kalmıştı. CIRA, Haziran sonunda etkisini göstermeye başlayan ve 2 hafta boyunca etkisini sürdüren kasırganın uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Kasırganın Son 16 günü kapsayan görüntüleri, Beryl Kasırgası'nın tropikal bir fırtına olarak oluşumundan tropikal sonrası şiddetli hava koşullarına ve Kuzey Amerika'nın doğusuna getirdiği sellere kadar olan süreci gözler önüne seriyor" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 30 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nda kategori 4 seviyesinde olan Beryl Kasırgası'nın Karayipler'e doğru ilerlediğini açıklamıştı. Açıklamada, "Beryl'in saatte maksimum 209 kilometre hızlı rüzgarla son derece tehlikeli bir kategori olan 4 . seviye kasırgaya dönüştüğünü tespit ettik. Windward Adaları'nda Pazartesi sabahı erken saatlerden itibaren tehlikeli rüzgarlar ve fırtına dalgası bekleniyor" ifadeleri kullanılmıştı. Son olarak ABD'nin Teksas eyaletini vuran kasırgada ölüm sayısı 17'ye ulaşmış, Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) ABD Bölge Direktörü Martha Keays, kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Grenada'da evlerin ve temel altyapının yüzde 98'inin yıkıldığını belirtmişti.