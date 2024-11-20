Beyaz Saray Çalışanlarından Biden\'a İsrail\'e Askeri Yardımı Durdurma Çağrısı

Dünya

BEYAZ Saray çalışanları, Joe Biden'a İsrail'e askeri yardımı sona erdirmesi için çağrı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'a mektup gönderen bir grup Beyaz Saray çalışanı, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardımı durdurması çağrısında bulundu. Adları açıklanmayan Beyaz Saray çalışanları, mektupta, 13 Ekim'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen ve 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişinin somut düzeyde artırılmasını talep eden mektuba uygun hareket edilmesini talep etti.

ABD'li bakanların, söz konusu mektupta, İsrail'in bu yönde adım atmaması durumunda bazı askeri yardımların riske girebileceğini kaydettiğini vurgulayan Beyaz Saray çalışanları, İsrail'in Gazze'deki insani krizi hafifletmeye yönelik hiçbir adım atmadığının altını çizdi.