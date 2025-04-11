Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt

Beyaz Saray\'dan \'Trump Türkiye\'ye gidecek mi?\' sorusuna yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Orta Doğu'ya yapacağı gezinin Türkiye'yi de kapsayabileceğini belirtti. Gezi planlarının detaylarının henüz netleşmediğini ifade eden Leavitt, ''Bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir'' dedi.

11.04.2025 21:34
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Orta Doğu'ya yapacağı gezide Türkiye'yi de ziyaret edip etmeyeceği hakkında, "Bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili gündemi değerlendirdi.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? SORUSUNA YANIT

Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir." şeklinde yanıt verdi.

"DETAYLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seyfi Başoğlu:
    Bu domal trup Türkiye ye gelmez tenezzül dahil etmez Türkiye ona istediğini verdiki oda vergiyi 100/10 yaptı ?? 0 0 Yanıtla
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