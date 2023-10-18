Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti

Gazze'deki hastane saldırısının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için toplanan eylemciler gaz bombası ile dağıtıldı.

TAŞLAMA OLUNCA POLİS DEVREYE GİRDİ

İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıda en az 471 kişi can verdi, yüzlerce insan yaralandı. Dün akşam dünyanın birçok noktasında insanlar sokaklara inerek İsrail'i protesto etti. Bugün de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, saldırıdan sorumlu tuttukları ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Göstericilerin bazıları ABD konsolosluğu önüne gitmek istediği sırada polis müdahale etti.

SLOGAN ATTILAR

Başkent Beyrut'ta Gazze için bir başka gösteri de Birlemiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ana binası önünde düzenlendi. Lübnanlılar ve Filistinli mülteciler, ellerinde "Filistin bayrakları" ile ESCWA önünde eylem düzenleyip "Lebeyke Ya Gazze" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı. Polis göstericilere plastik mermi, gaz bombası ve TOMA'larla müdahale etti.