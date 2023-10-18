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Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti - Son Dakika

Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti

Son Güncelleme: 18.10.2023 16:27

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ellerinde Filistin bayrakları olan göstericiler tekbirler eşliğinde ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Polisin müdahale ettiği olayda tansiyon yükseldi, sokaklar karıştı.

Gazze'deki hastane saldırısının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için toplanan eylemciler gaz bombası ile dağıtıldı.

TAŞLAMA OLUNCA POLİS DEVREYE GİRDİ

İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıda en az 471 kişi can verdi, yüzlerce insan yaralandı. Dün akşam dünyanın birçok noktasında insanlar sokaklara inerek İsrail'i protesto etti. Bugün de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, saldırıdan sorumlu tuttukları ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Göstericilerin bazıları ABD konsolosluğu önüne gitmek istediği sırada polis müdahale etti.

Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti

SLOGAN ATTILAR

Başkent Beyrut'ta Gazze için bir başka gösteri de Birlemiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ana binası önünde düzenlendi. Lübnanlılar ve Filistinli mülteciler, ellerinde "Filistin bayrakları" ile ESCWA önünde eylem düzenleyip "Lebeyke Ya Gazze" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı. Polis göstericilere plastik mermi, gaz bombası ve TOMA'larla müdahale etti.

Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti

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Son Dakika Dünya Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti - Son Dakika
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